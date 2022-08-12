Olay, dün saat 18.20'de Sarıyer Büyükdere Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. Çay bahçesi işleten Bürkan Kocaacar, parkta alkol alan Serkan D.'yi uyardı. Bunun üzerine Serkan D. ve Bürkan Kocaacar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Serkan D. kavga sırasında cebindeki bıçağı çıkararak Bürkan Kocaacar'ı kalbinden bıçakladı. Kocaacar kanlar içinde yere yığılırken şüpheli ise kaçtı. Hastaneye kaldırılan Kocaacar hayatını kaybetti. Kavga sırasında bacağından yaralanan Serkan D. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Serkan D. tedavisinin ardından emniyete götürüldü. İşlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Büyükdere, Sarıyer, Çay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › SARIYER'DE ALKOL TARTIŞMASINDA BÜRKAN KOCAACAR'I ÖLDÜREN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika

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