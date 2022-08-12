SARIYER'DE ALKOL TARTIŞMASINDA BÜRKAN KOCAACAR'I ÖLDÜREN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika
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SARIYER'DE ALKOL TARTIŞMASINDA BÜRKAN KOCAACAR'I ÖLDÜREN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

12.08.2022 13:59
SARIYER'DE ALKOL TARTIŞMASINDA BÜRKAN KOCAACAR'I ÖLDÜREN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

SARIYER'de çay bahçesinin önünde alkol almaması için uyardığı Bürkan Kocaacar'ı öldüren Serkan D. gözaltına alındı.

SARIYER'de çay bahçesinin önünde alkol almaması için uyardığı Bürkan Kocaacar'ı öldüren Serkan D. gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 18.20'de Sarıyer Büyükdere Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. Çay bahçesi işleten Bürkan Kocaacar, parkta alkol alan Serkan D.'yi uyardı. Bunun üzerine Serkan D. ve Bürkan Kocaacar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Serkan D. kavga sırasında cebindeki bıçağı çıkararak Bürkan Kocaacar'ı kalbinden bıçakladı. Kocaacar kanlar içinde yere yığılırken şüpheli ise kaçtı. Hastaneye kaldırılan Kocaacar hayatını kaybetti. Kavga sırasında bacağından yaralanan Serkan D. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Serkan D. tedavisinin ardından emniyete götürüldü. İşlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.


YORUMLAR
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Çay ocağındaki cinayetin nedeni, 'park yeri' tartışmasıymış Çay ocağındaki cinayetin nedeni, 'park yeri' tartışmasıymış Sarıyer sahilinde deniz kirliliği devam ediyor Sarıyer sahilinde deniz kirliliği devam ediyor
Kaynak: DHA

Büyükdere, Sarıyer, Çay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SARIYER'DE ALKOL TARTIŞMASINDA BÜRKAN KOCAACAR'I ÖLDÜREN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: SARIYER'DE ALKOL TARTIŞMASINDA BÜRKAN KOCAACAR'I ÖLDÜREN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika
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