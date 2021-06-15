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SARIYER'DE SAHİBİYLE DIŞARI ÇIKAN KÖPEĞE, HIZLA GELEN OTOMOBİL ÇARPTI - Son Dakika

SARIYER'DE SAHİBİYLE DIŞARI ÇIKAN KÖPEĞE, HIZLA GELEN OTOMOBİL ÇARPTI

15.06.2021 18:45

SARIYER'de sürücüsü aşırı hız yapan otomobil, sahibinin dışarı çıkardığı köpeğe çarptı.

SARIYER'de sürücüsü aşırı hız yapan otomobil, sahibinin dışarı çıkardığı köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen köpek yaralanırken, sürücü, yoluna devam etti. Felç kalma ihtimali bulunan köpeğe, otomobilin çarpma anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cuma gecesi, Kilyos (Kumköy) Mahallesi Tatlısu Caddesi üzerinde yaşandı.

İddiaya göre Başak Yaşar, köpeği Tiger Kara ile birlikte sokak köpeklerini beslemek için dışarı çıktı. Yol kenarında sokak köpeklerini beslediği sırada yoldan hızla geçen R.S.?nin kullandığı otomobil, köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle köpek metrelerce sürüklenirken, R.S., yoluna devam etti. Çarpma anı, bir sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde hızla gelen bir aracın köpeğe çarparak metrelerce savurduğu ve durmadan yoluna devam ettiği görülüyor.

Sahibi tarafından hemen veterinere götürülen köpeğin vücudunun bir çok yerinde kırıklar oluştuğu belirlendi. Ameliyat edilmesi gereken köpeğin felç kalma riski bulunduğu bildirildi. Köpeğin tedavisi devam ediyor.

KÖPEĞE ÇARPAN ŞAHIS İFADESİ ALINDIKTAN SONRA SERBEST BIRAKILDI

Başar Yaşar'ın şikayeti üzerine araştırma başlatan jandarma ekipleri, köpeğe çarparak kaçan sürücünün R. S. olduğunu tespit etti. R. S. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

"BİR CANLININ HAYATI BU KADAR UCUZ OLMAMALI"

Köpeğin sahibi Başak Yaşar, 'Köpeğim Tiger Kara'ya sokak köpeklerini beslemeye çıktığım sırada yukarıdan son hızla gelen bir araç, çarparak yoluna devam etti. Yol boyunca kameraları izledik, hiçbir şekilde vicdan azabı çekmeden yoluna devam ediyor. Adresini bulduk, şahsa ulaştık, şikayetimizi yaptık. 'Haklısınız' diyor. Şu an Tiger Kara'nın felç kalma durumu söz konusu. Başka kliniğe nakletmeye çalışıyoruz. Bir canlının hayatı, bu kadar ucuz olmamalı. Bunu yapan, 'evet haklısınız' diyerek, evinde, yolunda, hayatına devam edebiliyor. Ama Tiger'ın şu anda yaşam mücadelesi hakkında hiçbir şekilde, hiçbir şey umurlarında değil. Arabalar o kadar hızlı geçiyor ki buradan. Biz yıllardır buraya bir tümsek yapılmasını istedik. Bunu duyuramıyoruz. Ayrıca 5199 sayılı kanunun bir an önce çıkmasını istiyoruz. Hayvanların mal kavramından çıkarılarak can olduğunu herkes anlasın ki, daha başka hayvanlar bu şekilde ölmesin, sakat kalmasın. Burada ezilen kaçıncı kedi, köpek. Burası sosyal tesisler, engelli vatandaşlar geliyor. Burada araçlar son hızla gidiyor, çoluk, çocuk, hayvan onlar için hiç fark etmiyor. Ezip geçebiliyorlar. Benim ricam bu yola kasis yapılsın. Biz Tiger Kara'nın sonuna kadar arkasındayız. Her türlü hukuki mücadelemizi vereceğiz. Yapan şahısla ilgili de asla peşini bırakmayacağız. Daha başka hayvanlar ölmesin, bir an önce kanun çıksın istiyoruz" eklinde konuştu.

SARIYER'DE SAHİBİYLE DIŞARI ÇIKAN KÖPEĞE, HIZLA GELEN OTOMOBİL ÇARPTI
SARIYER'DE SAHİBİYLE DIŞARI ÇIKAN KÖPEĞE, HIZLA GELEN OTOMOBİL ÇARPTI
SARIYER'DE SAHİBİYLE DIŞARI ÇIKAN KÖPEĞE, HIZLA GELEN OTOMOBİL ÇARPTI
SARIYER'DE SAHİBİYLE DIŞARI ÇIKAN KÖPEĞE, HIZLA GELEN OTOMOBİL ÇARPTI

Otomobil, Kumköy, Köpek, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SARIYER'DE SAHİBİYLE DIŞARI ÇIKAN KÖPEĞE, HIZLA GELEN OTOMOBİL ÇARPTI - Son Dakika


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