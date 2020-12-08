Son dakika haberleri... Sarıyer'de yavru köpeği feci şekilde öldüren şüphelinin 3 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika

Özden ATİK/ İstanbul, DHA SARIYER'de çalıştığı işyerinde kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle Dora isimli 3 aylık köpeği yere vurarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli Ozan Ö. hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, şüpheli Ozan Ö. hakkında haksız yere sahipli hayvanı öldürdüğü gerekçesiyle "Mala zarar vermek" suçundan 3 yıla kadar hapsini talep etti.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca tamamlanan soruşturmaya, Dora köpeğin sahibi Cihan K'nin şikayeti üzerine şüpheli Ozan Ö. hakkında soruşturma açıldığı, suçun uzlaşma kapsamında olması nedeniyle dosyanın Uzlaştırma Bürosu'na gönderildiği belirtildi. Bir anlık öfkeyle köpeği havaya kaldırıp yere vurduğunu söyleyen şüpheli Ozan Ö. ile müşteki Cihan K. arasında uzlaşma sağlanamadı. Bunun üzerine savcılık, Ozan Ö. hakkında "Haksız yere sahipli hayvanı öldürerek mala zarar vermek" suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapsini talep etti. İddianame kabul edilirse şüpheli Ozan Ö. önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

EV HAPSİ VERİLMİŞTİ