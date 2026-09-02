Şarkıcı Aydın Aydın’dan Ölüdeniz’de dikkat çeken israf farkındalığı - Son Dakika
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Şarkıcı Aydın Aydın’dan Ölüdeniz’de dikkat çeken israf farkındalığı

Şarkıcı Aydın Aydın’dan Ölüdeniz’de dikkat çeken israf farkındalığı
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Şarkıcı Aydın Aydın, Muğla’nın Fethiye ilçesinde gıda israfına dikkat çekmek için Ölüdeniz'deki bir restorana özel tasarım şişme kıyafetle gitti. Masayı yemeklerle doldurarak hazırladığı senaryoyla israfa tepki gösteren sanatçı, Türkçe ve İngilizce seslendirdiği bestesiyle "Temiz bir dünya için bu görev hepimizin" çağrısı yaptı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde şarkıcı Aydın Aydın, gıda israfına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla renkli ve anlamlı bir etkinliğe imza attı. Ölüdeniz Mahallesi’ndeki bir restorana özel tasarlanan şişme kıyafetiyle giden sanatçı, hazırladığı kurgusal senaryo ve seslendirdiği besteyle çevre mesajı verdi.

ŞİŞME KIYAFETLE SIRADIŞI SENERYO

Restoranda masayı farklı yemek siparişleriyle dolduran Aydın Aydın, canlandırdığı senaryo üzerinden yiyeceklerin kolayca israf edilmesine ve bilinçsiz tüketime dikkat çekti. Farkındalık çalışması kapsamında masa başında yer alan sanatçı, konuya ilişkin hazırladığı özel şarkıyı da seslendirdi.

Şarkıcı Aydın Aydın’dan Ölüdeniz’de dikkat çeken israf farkındalığı

TÜRKÇE VE İNGİLİZCE BESTE

"Temiz bir dünya için bu görev hepimizin" sloganını öne çıkaran Aydın Aydın, bestesini hem Türkçe hem de İngilizce olarak hazırladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İsrafa dur dememiz lazım. Her adımı bir olay. Dikkat edersek her şey çok kolay. Temiz bir dünya hepimiz için mümkün."

Sıradışı kostümü ve şarkısıyla çevredekilerin ilgisini çeken sanatçı, toplumsal duyarlılığı artırmayı hedeflediği etkinliğini başarıyla tamamladı.

Şarkıcı Aydın Aydın’dan Ölüdeniz’de dikkat çeken israf farkındalığı
Şarkıcı Aydın Aydın’dan Ölüdeniz’de dikkat çeken israf farkındalığı

Aydın Aydın, Ölüdeniz, Fethiye, Dünya, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Muğla Şarkıcı Aydın Aydın’dan Ölüdeniz’de dikkat çeken israf farkındalığı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şarkıcı Aydın Aydın’dan Ölüdeniz’de dikkat çeken israf farkındalığı - Son Dakika
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