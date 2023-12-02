 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Şarkıcı Melike Şahin, rüzgar gerekçesiyle Feshane'deki konsere çıkmaktan vazgeçti - Son Dakika

Şarkıcı Melike Şahin, rüzgar gerekçesiyle Feshane'deki konsere çıkmaktan vazgeçti

İBB'nin Feshane'deki öğretmenlere özel konserinde sahne alacak olan şarkıcı Melike Şahin, şiddetli rüzgar nedeniyle konsere çıkmadı. Saatlerce bekleyen yüzlerce öğretmen Şahin'e tepki gösterirken, ünlü şarkıcı, ''Çok rüzgar varmış. Benimle hiç alakası yok bu aksaklığın'' diyerek özür diledi. İBB Kültür'den yapılan açıklamada, ''Tüm çabaya ve verdiğimiz bütün güvenceye rağmen Melike Şahin'in ekibi sahneye çıkmaya ikna olmadı.'' denildi.

02.12.2023 - 22:38,  Güncelleme: 23:05
Abone Ol

Ünlü şarkıcı Melike Şahin, İBB'nin Feshane'de öğretmenlere özel düzenlediği konserde, rüzgar gerekçesiyle sahneye çıkmaktan vazgeçti. 3 saat konser alanında bekleyen yüzlerce öğretmen şarkıcıya tepki gösterirken Şahin, "Çok rüzgar varmış. Benimle hiç alakası yok bu aksaklığın." açıklamasını yaptı. İBB Kültür'den yapılan açıklamada ise, "Tüm çabaya ve verdiğimiz bütün güvenceye rağmen Melike Şahin'in ekibi sahneye çıkmaya ikna olmadı." denildi.

MELİKE ŞAHİN 3 SAAT BEKLETİP SAHNEYE ÇIKMADI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kültür sanat etkinlikleri kapsamında Feshane'de öğretmenlere özel konser düzenledi. Konserde sahneye çıkacak olan Melike Şahin, 3 saat beklettikten sonra rüzgar gerekçesiyle sahneye çıkmaktan vazgeçti. Konser alanını dolduran yüzlerce öğretmen, ünlü şarkıcıya tepki gösterdi.

Şarkıcı Melike Şahin, rüzgar gerekçesiyle Feshane'deki konsere çıkmadı

"AKSAKLIĞIN BENİMLE ALAKASI YOK"

Konserin iptal olmasının ardından sosyal medyadan açıklama yapan Melike Şahin, çok üzgün olduğunu, aksaklığın kendisinden kaynaklanmadığını söyledi. Şahin, "Çok üzgünüm. Bu akşamki Feshane konserimiz ertelendi. Son ana kadar hazırda bekledim yemin olsun. Çok rüzgar varmış. Hem belediye hem ekibim riskli buldular güvenliğimiz için. Oysa çok özlemiştim konserlerimi ve özel olacaktı bu akşam öğretmenlerimizle. Benimle hiç alakası yok bu aksaklığın, yine de özür dilerim bu hayal kırıklığı için." dedi.

Şarkıcı Melike Şahin, rüzgar gerekçesiyle Feshane'deki konsere çıkmadı

İBB KÜLTÜR: MELİKE ŞAHİN'İN EKİBİNİ İKNA EDEMEDİK

İBB Kültür ise yaptığı açıklamada, Melike Şahin'in ekibini ikna edemediklerini belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Değerli öğretmenlerimiz, saatlerdir rüzgar sorunu olmadığını ifade etmek konusunda gösterdiğimiz tüm çabaya ve verdiğimiz bütün güvenceye rağmen Melike Şahin'in ekibi sahneye çıkmaya ikna olmadığı için konseri ertelemek zorunda kaldık. Talepleriniz doğrultusunda başka bir sanatçıyla sizlerle birlikte olacağız. Sizlerden çok özür diliyoruz. Çok üzgünüz."

Şarkıcı Melike Şahin, rüzgar gerekçesiyle Feshane'deki konsere çıkmadı
Şarkıcı Melike Şahin, rüzgar gerekçesiyle Feshane'deki konsere çıkmadı
Şarkıcı Melike Şahin, rüzgar gerekçesiyle Feshane'deki konsere çıkmadı
Şarkıcı Melike Şahin, rüzgar gerekçesiyle Feshane'deki konsere çıkmadı

Melike Şahin, Yerel Haberler, Müzik, Eğitim, Magazin, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Haberler Şarkıcı Melike Şahin, rüzgar gerekçesiyle Feshane'deki konsere çıkmaktan vazgeçti - Son Dakika


23:26
Pendikspor'dan, Galatasaray maçı sonrası olay paylaşım: Utançla izledik Pendikspor'dan, Galatasaray maçı sonrası olay paylaşım: Utançla izledik
23:21
Filipinler'deki 7,6'lık depremin şiddetini en net yansıtan görüntüler Filipinler'deki 7,6'lık depremin şiddetini en net yansıtan görüntüler
22:40
Hamas rehine takasının devam etmesi İsrail'e tam ateşkes şartı koştu Hamas rehine takasının devam etmesi İsrail'e tam ateşkes şartı koştu
22:38
Şarkıcı Melike Şahin, rüzgar gerekçesiyle Feshane'deki konsere çıkmaktan vazgeçti Şarkıcı Melike Şahin, rüzgar gerekçesiyle Feshane'deki konsere çıkmaktan vazgeçti
22:24
Montella, 'Portekiz'i yener miyiz?' sorusuna 1 saniye bile düşünmeden yanıt verdi Montella, "Portekiz'i yener miyiz?" sorusuna 1 saniye bile düşünmeden yanıt verdi
22:04
Samsunspor, Adana Demirspor'u deplasmanda devirdi Samsunspor, Adana Demirspor'u deplasmanda devirdi
21:31
Herkes bu olayı konuşuyor! EURO 2024 kurası çekilirken cinsel içerikli film mi izlendi? Herkes bu olayı konuşuyor! EURO 2024 kurası çekilirken cinsel içerikli film mi izlendi?
20:52
Tam dişimize göre kura! Türkiye'nin EURO 2024'teki rakipleri belli oldu Tam dişimize göre kura! Türkiye'nin EURO 2024'teki rakipleri belli oldu

Son Dakika
23:26 Pendikspor'dan, Galatasaray maçı sonrası olay paylaşım: Utançla izledik
23:21 Filipinler'deki 7,6'lık depremin şiddetini en net yansıtan görüntüler
22:40 Hamas rehine takasının devam etmesi İsrail'e tam ateşkes şartı koştu
22:38 Şarkıcı Melike Şahin, rüzgar gerekçesiyle Feshane'deki konsere çıkmaktan vazgeçti
22:24 Montella, "Portekiz'i yener miyiz?" sorusuna 1 saniye bile düşünmeden yanıt verdi
22:04 Samsunspor, Adana Demirspor'u deplasmanda devirdi
21:31 Herkes bu olayı konuşuyor! EURO 2024 kurası çekilirken cinsel içerikli film mi izlendi?
20:52 Tam dişimize göre kura! Türkiye'nin EURO 2024'teki rakipleri belli oldu
20:44 Galatasaray, Pendikspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti
20:28 Tayyar Öz ve Özlem Öz çiftinin avukatı: Hiçbir yere kaçmadılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2023 23:52:08. #1.11#
SON DAKİKA: Şarkıcı Melike Şahin, rüzgar gerekçesiyle Feshane'deki konsere çıkmaktan vazgeçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement