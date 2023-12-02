Şarkıcı Melike Şahin, rüzgar gerekçesiyle Feshane'deki konsere çıkmaktan vazgeçti

Ünlü şarkıcı Melike Şahin, İBB'nin Feshane'de öğretmenlere özel düzenlediği konserde, rüzgar gerekçesiyle sahneye çıkmaktan vazgeçti. 3 saat konser alanında bekleyen yüzlerce öğretmen şarkıcıya tepki gösterirken Şahin, "Çok rüzgar varmış. Benimle hiç alakası yok bu aksaklığın." açıklamasını yaptı. İBB Kültür'den yapılan açıklamada ise, "Tüm çabaya ve verdiğimiz bütün güvenceye rağmen Melike Şahin'in ekibi sahneye çıkmaya ikna olmadı." denildi.

MELİKE ŞAHİN 3 SAAT BEKLETİP SAHNEYE ÇIKMADI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kültür sanat etkinlikleri kapsamında Feshane'de öğretmenlere özel konser düzenledi. Konserde sahneye çıkacak olan Melike Şahin, 3 saat beklettikten sonra rüzgar gerekçesiyle sahneye çıkmaktan vazgeçti. Konser alanını dolduran yüzlerce öğretmen, ünlü şarkıcıya tepki gösterdi.

"AKSAKLIĞIN BENİMLE ALAKASI YOK"

Konserin iptal olmasının ardından sosyal medyadan açıklama yapan Melike Şahin, çok üzgün olduğunu, aksaklığın kendisinden kaynaklanmadığını söyledi. Şahin, "Çok üzgünüm. Bu akşamki Feshane konserimiz ertelendi. Son ana kadar hazırda bekledim yemin olsun. Çok rüzgar varmış. Hem belediye hem ekibim riskli buldular güvenliğimiz için. Oysa çok özlemiştim konserlerimi ve özel olacaktı bu akşam öğretmenlerimizle. Benimle hiç alakası yok bu aksaklığın, yine de özür dilerim bu hayal kırıklığı için." dedi.

İBB KÜLTÜR: MELİKE ŞAHİN'İN EKİBİNİ İKNA EDEMEDİK

İBB Kültür ise yaptığı açıklamada, Melike Şahin'in ekibini ikna edemediklerini belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Değerli öğretmenlerimiz, saatlerdir rüzgar sorunu olmadığını ifade etmek konusunda gösterdiğimiz tüm çabaya ve verdiğimiz bütün güvenceye rağmen Melike Şahin'in ekibi sahneye çıkmaya ikna olmadığı için konseri ertelemek zorunda kaldık. Talepleriniz doğrultusunda başka bir sanatçıyla sizlerle birlikte olacağız. Sizlerden çok özür diliyoruz. Çok üzgünüz."