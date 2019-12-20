Şarkışla'da

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Kaymakamı Mehmet Erdem başkanlığında "Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı" gerçekleştirildi.

Ailenin korunması ve kadına şiddetin önlenmesine dair, ilgili kurum amirleri ve ilgili kuruluşların katılımıyla Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda gerçekleştirilen toplantıda, 2020-2021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı'nın etkin şekilde uygulanmasını sağlamaya ve bu alanda alınacak tedbirlerin görüşülmesine yönelik konular masaya yatırıldı.

Toplantıda konuşan Kaymakam Mehmet Erdem, konunun önemine dikkat çekti.

İlçede aile içi ve kadına yönelik şiddetin engellenmesi için kurum ve kuruluşlarla birlikte üzerilerine düşen görev ve sorumlulukları ivedilikle yerine getireceklerini aktaran Erdem, sıfır tolerans ilkesiyle kadına yönelik şiddetle mücadele konusundaki çalışmaları en üst seviyede sürdürmekte kararlı olduklarını ifade etti.

Toplantıya, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Cemel Belde Belediye Başkanı Gazi Öztürk, Gürçayır Belde Belediye Başkanı Temel Toy, Cumhuriyet Savcısı Mücahit Çiçek ve daire amirleri katıldı.