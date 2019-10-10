Son Dakika Haberleri: Şarkışla'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri
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Şarkışla'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri

2 saat önce

Şarkışla ilçesinde Amatör Spor Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Şarkışla'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri, System.String[]

Şarkışla ilçesinde Amatör Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Şehit Bebek Bedirhan Mustafa Karakaya Anaokulu öğrencilerini ağırladı.

Anaokulu öğrencileri düzenlenen çeşitli yarışmalarla keşifli anlar yaşadı.

Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, etkinlikte yaptığı konuşmada, sporun genç yaşta başlaması gerektiğini söyledi.

Programa Şarkışla Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, Şehit Bebek Bedirhan Mustafa Karakaya Anaokulu Müdürü Ziya Türker ve öğretmenler katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:10 Kaynak: AA
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