Şarkışla'da Başarılı Öğrenciler Ödüllendirilecek
1 saat önce
Cumhuriyet Üniversitesine bağlı Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokuluna yüksek puanla giriş yapan öğrenciler arasında derslerinde başarılı olan ilk 5 öğrenci ödüllendirilecek.
Cumhuriyet Üniversitesine bağlı Şarkışla Aşık Veysel
Meslek Yüksekokuluna yüksek puanla giriş yapan öğrenciler arasında derslerinde başarılı olan ilk 5 öğrenci ödüllendirilecek.
Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Nevzat Balıkçıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başarılı öğrencilerin memleketlerine gidiş ve dönüş otobüs biletlerini kendilerinin karşılayacağını söyledi.
Öğrencilerin aile özlemlerini gidermek amacıyla bu uygulamayı hayata geçirdiklerini belirten Balıkçıoğlu, "Üniversitemizi tercih eden ve üniversite giriş puanı yüksek olan öğrencilerimiz arasında derslerinde başarı göstererek ilk 5'e giren öğrencilerimizin 2 yıllık eğitim öğretim dönemi boyunca memleketlerine gidiş geliş otobüs biletleri, okulumuz tarafından karşılanacak." dedi.
Uygulamayla öğrencilerin derslerine olan motivasyonlarının daha iyi bir hale geleceğini ve teşvik edileceğini belirten Balıkçıoğlu, "Bu uygulama önümüzdeki dönemlerde de devam edecek. Yeni gelecek olan öğrencilerimize yönelik olarak da geçerli olup, bu uygulamayı geleneksel hale getireceğiz." diye konuştu.
Balıkçıoğlu, uygulama kapsamında başarı sağlayan ilk 5 öğrencinin memleketlerine gidiş ve dönüş otobüs biletlerinin alınarak ailelerinin yanına gönderildiğini ifade etti.
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 05:24 Kaynak: AA
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