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Şarköy açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Şarköy açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem

20.02.2022 23:57
Şarköy açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem, Şarköy'ün yanı sıra çevre ilçelerden de hissedildi.

İçişleri Bakanlığı AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 23.20'de merkez üssü Tekirdağ Şarköy ilçesine 6.41 kilometre uzaklıkta Marmara Denizinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 10.42 kilometre derinlikte meydana gelen depremle ilgili AFAD'dan yapılan açıklamada, "Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında saat 23.20'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi" denildi.

'GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ'

AFAD'tan yapılan açıklamanın devamında, henüz olumsuz bir ihbarın alınmadığı belirtilerek, "Geçmiş olsun Tekirdağ. Şarköy ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.


Şarköy açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem
Şarköy açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem
Şarköy açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem
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Tekirdağ, Marmara, Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şarköy açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şarköy açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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