Şarköy açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem, Şarköy'ün yanı sıra çevre ilçelerden de hissedildi.

İçişleri Bakanlığı AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 23.20'de merkez üssü Tekirdağ Şarköy ilçesine 6.41 kilometre uzaklıkta Marmara Denizinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 10.42 kilometre derinlikte meydana gelen depremle ilgili AFAD'dan yapılan açıklamada, "Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında saat 23.20'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi" denildi.

'GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ'

AFAD'tan yapılan açıklamanın devamında, henüz olumsuz bir ihbarın alınmadığı belirtilerek, "Geçmiş olsun Tekirdağ. Şarköy ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.