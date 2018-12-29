Son Dakika Haberleri: Şarköy'de Halk Toplantısı

Şarköy'de Halk Toplantısı

1 saat önce

Şarköy Kaymakamlığı Aralık Ayı Halk Toplantısı, Şenköy Mahallesi'nde havaların aşırı soğuk olması nedeniyle kömür sobası önünde yapıldı.

Şarköy'de Halk Toplantısı, System.String[]
Şarköy Kaymakamlığı Aralık Ayı Halk Toplantısı, Şenköy Mahallesi'nde havaların aşırı soğuk olması nedeniyle kömür sobası önünde yapıldı.

İlçe Kaymakamı Kemal Yıldız Başkanlığında düzenlenen Halk Toplantısı Şenköy Mahallesi'nde yapıldı. Havaların soğuk olması nedeniyle mahalle kahvehanesinde kömür sobası önünde yapılan toplantıda mahalle sakinlerinin sorunlarını dinlendi.

Toplantıya İlçe Kaymakamı Kemal Yıldız'ın yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Hasan Doğan, İlçe Sağlık Müdürü İsmail Sertkaya, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Sarı, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğü Şefi Hüseyin Çavuşoğlu, İlçe Müftüsü Menderes Karapunar, İlçe Tarım ve Orman Müdür V. Murat Sönmez, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdür V. Yalçın Sevim, Belediye Muhtarlık İşleri Müdürü Mustafa Harmankaya, Şenköy Mahallesi Muhtarı Fatih Nar ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Kemal Yıldız Halk Toplantısından sonra Şenköy Mahallesi'nde ikamet eden Kıbrıs Gazisi Ahmet Bedel'i ziyaret etti. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 10:29 Kaynak: İHA

Kemal Yıldız, Şenköy, Şarköy, Güncel
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