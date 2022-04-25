Sarp Sınır Kapısı'nda bir aracın yakıt deposunda 104 kilogram bal ele geçirildi - Son Dakika
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Sarp Sınır Kapısı'nda bir aracın yakıt deposunda 104 kilogram bal ele geçirildi

25.04.2022 10:41
Sarp Sınır Kapısı'nda bir aracın yakıt deposunda 104 kilogram bal ele geçirildi

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde yer alan Sarp Sınır Kapısı'nda bir aracın yakıt deposunda 104 kilogram kaçak bal ele geçirildi.

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde yer alan Sarp Sınır Kapısı'nda bir aracın yakıt deposunda 104 kilogram kaçak bal ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Sarp Gümrük Kapısı'na gelen Gürcistan uyruklu N.I yönetimindeki GF 547 GG plakalı minibüsün durumundan şüphelendi. Ekiplerce X-ray cihazına çekilen minibüste yapılan aramada, aracın yakıt deposu ile yolcu ve şoför koltuklarının arasına gizlenmiş vaziyette toplam 103 kilo 800 gram kaçak bal ele geçirildi.

Yakıt deposuna bal, silecek suyu deposuna yakıt koymuşlar

Aracın orijinal deposu içerisinde motorin bulunmadığı fark eden ekipler, araçta yaptıkları titiz çalışmalar neticesinde akaryakıt ihtiyacının, aracın kaputu açıldığında sağ tarafında bulunan aracın orijinal silecek suyu deposuna yapılan özel tertibat marifeti ile karşılandığı tespit etti.

Sürücüsünün yakıt dolu olduğunu beyan ettiği araç deposundan çıkarılan 104 kilo balın piyasa değerinin yaklaşık 47 bin lira olduğu bildirildi.

Sağlıksız koşullarda piyasaya sürülmek istenilen kestane balına ve kaçak eşyanın naklinde kullanılan araca el konulurken sürücü N.I. hakkında Hopa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı bildirildi. - ARTVİN

Sarp Sınır Kapısı'nda bir aracın yakıt deposunda 104 kilogram bal ele geçirildi
Sarp Sınır Kapısı'nda bir aracın yakıt deposunda 104 kilogram bal ele geçirildi
Sarp Sınır Kapısı'nda bir aracın yakıt deposunda 104 kilogram bal ele geçirildi
Sarp Sınır Kapısı'nda bir aracın yakıt deposunda 104 kilogram bal ele geçirildi

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Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, Sarp Sınır Kapısı, Kemalpaşa, Artvin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sarp Sınır Kapısı'nda bir aracın yakıt deposunda 104 kilogram bal ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sarp Sınır Kapısı'nda bir aracın yakıt deposunda 104 kilogram bal ele geçirildi - Son Dakika
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