Şartlı tahliye mi var? Mahkum ve yakınlarının merak etiği soru yanıt buldu - Son Dakika
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Şartlı tahliye mi var? Mahkum ve yakınlarının merak etiği soru yanıt buldu

Şartlı tahliye mi var? Mahkum ve yakınlarının merak etiği soru yanıt buldu
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"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"nin TBMM Başkanlığına sunulmasının ardından kamuoyunda özellikle mahkum ve mahkum yakınlarının en çok merak ettiği "şartlı tahliye var mı?" sorusu da yanıt buldu. "Çerçeve Yasa" olarak bilinen tasarı, "kasten öldürme" suçları hariç sadece örgüt suçlarını kapsayacak. İşte merak edilenler...

"Terörsüz Türkiye" süreci için hazırlanan yasal düzenleme tamamlandı ve "Çerçeve Yasa" adı verilen yasa teklifi, Meclis Başkanlığı'na sunuldu. "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" başlığını taşıyan yasa tasarısı 12 maddeden oluşuyor.

Tasarının tamamlanmasıyla birlikte kamuoyunun ve özellikle mahkum ve mahkum yakınlarının en çok merak ettiği "şartlı tahliye olacak mı?" sorusu da yanıt buldu.

TEKLİFİN AMACI NE?

Teklifte, PKK/KCK terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son verdiğinin ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespiti ve bu tespitin teyidine dair Milli Güvenlik Kurulu Kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasını müteakip, yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar ile verilen mahkumiyet hükümlerinin infazının ertelenmesi işlemlerinin ve yapılacak diğer işlemlerin belirlenmesi amaçlanıyor.

ŞARTLI TAHLİYEDEN KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Düzenlemeye göre bu kanundan sadece "PKK/KCK terör örgütünü kurma veya yönetme", "örgüte üye olma", "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme", "örgüt propagandası yapma" ve "terörizmin finansmanını sağlama" suçlarını işleyenler, belirlenen şartların sağlanması durumunda şartlı tahliyeden faydalanabilecek. Ancak bu örgüt adına işlenen "kasten öldürme suçları" bu kapsamda olmayacak ve örgüt adına cinayet işleyenler şartlı tahliyeden faydalanamayacak.

ŞARTLI TAHLİYE HÜKÜMLERİ NASIL OLACAK?

Teklife göre, örgütün fiili varlığına son verdiğinin ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespiti ve bu tespitin teyidine dair Milli Güvenlik Kurulu Kararının Resmi Gazete'de yayımlanmış olması koşuluyla; örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen kasten öldürme suçu ile 1 Haziran 2005 tarihinden önce işlenen müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar şartlı tahliye kapsamına alınmayacak.

Teklifin kapsamına giren ve üst sınırı 15 yıl veya daha az cezayı gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar 5 yıl, 15 yıldan fazla hapis cezası ile müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarda ise 10 yıl süreyle ertelenecek.

ERTELEME SÜRESİNDE SUÇ İŞLENMEZSE DÜŞME KARARI VERİLEBİLECEK

Erteleme kararı verilecek suçlarla ilgili istinaf veya temyiz kanun yolu incelemesinde bulunan dosyalar hakkında bozma kararı verilecek.

Erteleme kararının verildiği tarihten itibaren erteleme süresi içinde terör suçlarından birinin işlenmesi halinde, erteleme kararı kaldırılarak soruşturma ve kovuşturmaya devam olunacak. Mahkumiyet halinde verilen cezanın infazı, düzenlemenin buna yönelik hükmü kapsamında ertelenmeyecek ve mahkumiyet hükümlerinin tüm sonuçları doğacak. Belirtilen süre suç işlenmeksizin geçirildiği takdirde kovuşturma yapılmasına yer olmadığı veya düşme kararı verilecek.

Türkiye, Mahkum, Mahkum, Terör, PKK, Son Dakika

Son Dakika TBMM Şartlı tahliye mi var? Mahkum ve yakınlarının merak etiği soru yanıt buldu - Son Dakika

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