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SASKİ'den alternatif güzergah uyarısı

6 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından şehrin yağmursuyu altyapısını daha iyi hale getirmek için gerçekleştirilen çalışmalar sürüyor.

SASKİ'den alternatif güzergah uyarısı, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından şehrin yağmursuyu altyapısını daha iyi hale getirmek için gerçekleştirilen çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Adapazarı Orhangazi Caddesi'nin Sigorta Kavşağı'ndan sonraki küçük bölümünde boy ızgaralar değiştirilecek.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından şehrin yağmursuyu altyapısını daha da iyi konuma getirmek için gerçekleştirilen bakım çalışmaları Adapazarı Maltepe Mahallesi'nde devam edecek. Konuya ilişkin olarak SASKİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Maltepe Mahallesi Orhangazi Caddesi'nin Sigorta Kavşağı'ndan sonraki küçük bir bölümünde tahrip olan boy ızgaraları yenileriyle değiştirilecektir. 4 Aralık Çarşamba saat 22.30-08.30 saatleri arasında Terminal istikametinde, 5 Aralık Perşembe 22.30-08.30 saatleri arasında ise Çarşı istikametinde çalışma yapılacak alan tek yönlü olarak trafiğe kapatılacak olup, vatandaşlarımızın bu tarihler süresince alternatif güzergahları tercih etmeleri önemle rica olunur" denildi. - SAKARYA

Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Maltepe Mahallesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:47 Kaynak: İHA
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