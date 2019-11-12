Son Dakika Haberleri: Satın alma ve ihale eğitimine katılan MEÜ personeli, sertifikalarını aldı
Son Dakika Güncel Satın alma ve ihale eğitimine katılan MEÜ personeli, sertifikalarını aldı - Son Dakika

Satın alma ve ihale eğitimine katılan MEÜ personeli, sertifikalarını aldı

7 saat önce

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Hizmetiçi Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen satın alma ve ihale eğitiminde başarılı olan katılımcılar, sertifikalarını düzenlenen törenle aldı.

Satın alma ve ihale eğitimine katılan MEÜ personeli, sertifikalarını aldı, System.String[]

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Hizmetiçi Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen satın alma ve ihale eğitiminde başarılı olan katılımcılar, sertifikalarını düzenlenen törenle aldı.


Mersin Üniversitesi (MEÜ) personeline yönelik olarak 2 Ocak-17 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen satın alma ve ihale eğitiminde başarılı olan katılımcılara sertifikaları takdim edildi. MEÜ Senato Odasında düzenlenen törene, Rektör Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Kaya, Prof. Dr. Mehmet İsmail Yağcı ve Prof. Dr. Erol Yaşar ile Personel Daire Başkanı İsa Değirmenci ve sertifika almaya hak kazanan personel katıldı.


Satın alma ve ihale süreçlerinde dürüstlük ve güvenilirliğin önemini vurgulayan Rektör Çamsarı, sertifika almaya hak kazanan katılımcılara çalışma hayatlarında başarılar diledi. Çamsarı, daha sonra eğitimde başarılı olan 7 personele sertifikalarını verdi. - MERSİN

Mersin Üniversitesi, Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:34 Kaynak: İHA
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