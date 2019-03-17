Son Dakika Haberleri: Satış ve Pazarlama'da İnovasyon" Eğitimi

Satış ve Pazarlama'da İnovasyon" Eğitimi

52 dakika önce

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odasınca "Satış ve Pazarlama'da İnovasyon" eğitimi düzenlendi.

Satış ve Pazarlama'da İnovasyon
Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odasınca "Satış ve Pazarlama'da İnovasyon" eğitimi düzenlendi.

Trakya Kalkınma Ajansı ve Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası'nın işbirliği ile "Teknik Destek Projesi" kapsamında oda binasında gerçekleştirilen eğitime, Başkan Yardımcısı Serkan Keser, Meclis Başkan Yardımcısı Halit Sucuoğlu ile oda üyesi firma temsilcileri katıldı.

Danışman Hakan Ömer Gider, eğitimde, satış ve satış teknikleri, satış ve pazarlamada inovasyon konularında bilgiler verdi.

Gider, burada yaptığı konuşmada, pazarlamada inovasyon mantığıyla müşteriyle temasa geçilmesi gerektiğini belirtti.

Müşterinin tüm ihtiyacını karşılayacak her noktada ihtiyacına dokunabilmenin önemli olduğunu ifade eden Gider, ihtiyaç duyduğu her alanda ürün satışının da kolayca gerçekleşebileceğini kaydetti.

İşletmelerin başarılı olması için her türlü teknik ve taktiğin kullanılması gerektiğini aktaran Gider, sosyal medyanın da aktif olarak kullanılması önerisinde bulundu.

Gider, sosyal medya kanallarını başarılı ve düzenli kullananların, kullanmayanlara göre büyük başarılar sağladığını bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 12:53 Kaynak: AA

Serkan, Trakya Bölgesi, Kırklareli, Güncel
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