Satrançta iki "büyük usta"nın on-line maçında kazanan Mustafa Yılmaz oldu - Son Dakika

Satrançta iki "büyük usta"nın on-line maçında kazanan Mustafa Yılmaz oldu

"Büyük usta" unvanlarına sahip Mustafa Yılmaz ve Liviu Dieter Nisipeanu'nun, 26-29 Haziran tarihlerinde düzenlenen on-line maçı sona erdi.

"Büyük usta" unvanlarına sahip Mustafa Yılmaz ve Liviu Dieter Nisipeanu'nun, 26-29 Haziran tarihlerinde düzenlenen on-line maçı sona erdi.

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Türkiye Satranç Federasyonundan (TSF) yapılan açıklamada, Uluslararası Satranç Federasyonunun en yüksek puanlı Rumen oyuncusu, 2005 yılı Avrupa Şampiyonu Nisipeanu ile "lichess" internet sitesi üzerinden yaptığı 16 oyunluk maçı Mustafa Yılmaz'ın kazandığı belirtildi.

Karşılaşmanın ardından duygularını paylaşan Mustafa Yılmaz, "Maç çok çekişmeli geçti, öğretici oldu benim için. Uzun süre sonra ciddi bir şekilde rakibe hazırlanmak, böyle bir oyuncu ile oynamak zorlayıcıydı. Gelişimimde katkısı olacağına eminim." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin satrancı da etkilediğini belirten TSF Başkanı Gülkız Tulay ise şunları kaydetti:

"TSF olarak etkinliklere dijital dünyada ara vermeden devam ediyoruz. Dünyaya örnek olan satranç turnuvalarından, rekor katılımlı 19 Mayıs'a özel satranç turnuvalarına kadar çok sayıda etkinlik düzenledik. Bu heyecan, bu sporun güzelliği zorlu günlerde hepimizi daha dirençli kıldı. Biz olduk, zorlukları, sıkıntıları beraber atlatıyoruz. Her spor dalında olduğu gibi satrançta da salonlarda bir araya geleceğimiz günleri sabırsızlıkla, özlemle bekliyoruz. Yılmaz ve Nisipeanu gibi sporcularımızın harika performanslarını salonlarda izlemeyi arzu ediyoruz."

Tulay, güçlü sporcuların katıldığı turnuvaların sporcuların gelişimi için önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu süreçte özelikle ülkemizi yurt dışında temsil ederek, ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandıran sporcularımızı bu tür etkinliklerde güçlü sporcular ile bir araya getiriyoruz. İyi rakiplerle yapılan maçlar iyi antrenman yapılmasını da sağlıyor. Her iki sporcunun müsabakasını ve hamlelerini hepimiz nefesimizi tutarak, heyecan içinde izledik. Almanya'nın önde gelen bu başarılı sporcusuna karşı Mustafa Yılmaz zor ve ama müthiş bir başarı sergiledi. Büyük ustamızı yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Can Arduman'ın yorum ve analizleriyle katkıda bulunduğu "Yılmaz - Nisipeanu" karşılaşmasının videoları federasyonun "Youtube" kanalından izlenebilecek.

Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 11:33 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Satrançta iki 'büyük usta'nın on-line maçında kazanan Mustafa Yılmaz oldu - Son Dakika Spor
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