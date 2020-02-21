SAÜ'de, 'Yedi İklim Dergisi' üzerine söyleşi gerçekleştirildi - Son Dakika

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Alegori ve Şiir Topluluğu tarafından 'Yedi İklim Dergisi' üzerine söyleşi gerçekleştirildi.



SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi Prof. Dr. Fuat Sezgin Salonunda düzenlenen söyleşide Yedi İklim Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ali Haydar Aksal konuşmacı olarak yer aldı. Söyleşiye SAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yılmaz Daşcıoğlu, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.



Sözlerine kendi deneyimlerinden ve edebiyata başlama serüveninden bahsederek başlayan Ali Haydar Aksal, "Dergimiz bu yıl 33'üncü yaşını kutluyor. Her zaman olduğu gibi gençlerimize destek olmak ve onların önlerini açmak bizim temel amacımız. Yedi İklim Dergisi olarak bizim misyonumuz öğretmek ve geliştirmek. Bunu kendimize büyük bir sorumluluk olarak görüyoruz" dedi.



Öğrencilere de çeşitli tavsiyelerde bulunan Aksal, "Her zaman birinci sınıf kalemleri okuyun ve popüler kültürün etkisinde kalmayın. Okurken aynı zamanda notlar alın, yazmaktan ve yazdıklarınızı yayınevlerine göndermekten asla çekinmeyin" diye konuştu. - SAKARYA