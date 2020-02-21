SAÜ'de, 'Yedi İklim Dergisi' üzerine söyleşi gerçekleştirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel SAÜ'de, 'Yedi İklim Dergisi' üzerine söyleşi gerçekleştirildi - Son Dakika

SAÜ'de, 'Yedi İklim Dergisi' üzerine söyleşi gerçekleştirildi

7 saat önce

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Alegori ve Şiir Topluluğu tarafından 'Yedi İklim Dergisi' üzerine söyleşi gerçekleştirildi.

SAÜ'de, 'Yedi İklim Dergisi' üzerine söyleşi gerçekleştirildi, System.String[]

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Alegori ve Şiir Topluluğu tarafından 'Yedi İklim Dergisi' üzerine söyleşi gerçekleştirildi.


SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi Prof. Dr. Fuat Sezgin Salonunda düzenlenen söyleşide Yedi İklim Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ali Haydar Aksal konuşmacı olarak yer aldı. Söyleşiye SAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yılmaz Daşcıoğlu, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.


Sözlerine kendi deneyimlerinden ve edebiyata başlama serüveninden bahsederek başlayan Ali Haydar Aksal, "Dergimiz bu yıl 33'üncü yaşını kutluyor. Her zaman olduğu gibi gençlerimize destek olmak ve onların önlerini açmak bizim temel amacımız. Yedi İklim Dergisi olarak bizim misyonumuz öğretmek ve geliştirmek. Bunu kendimize büyük bir sorumluluk olarak görüyoruz" dedi.


Öğrencilere de çeşitli tavsiyelerde bulunan Aksal, "Her zaman birinci sınıf kalemleri okuyun ve popüler kültürün etkisinde kalmayın. Okurken aynı zamanda notlar alın, yazmaktan ve yazdıklarınızı yayınevlerine göndermekten asla çekinmeyin" diye konuştu. - SAKARYA

Sakarya Üniversitesi, Ali haydar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 10:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Avusturya Büyükelçiliği'ne atanan Ozan Ceyhun ülkücü camianın tepkisini çekti
Bakan Akar, telsizden İdlib'de görevli askerlere seslendi: Aynı başarıyı göstereceğinize inanıyoruz Putin, Erdoğan'la yapacağı görüşme öncesi Güvenlik Konseyi'ni topladı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: İran'da koronavirüsten 5 kişi öldü, vaka sayısı 750'ye yükseldi

Son Dakika Haberleri
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler
17:41 Bakanlık Atakan Kayalar için harekete geçti! İşte yapılan o açıklama
16:53 Hakan Altun Avustralya turnesinde
16:24 Pınar Soykan: Pop müzikte lavabo tıkandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 18:24:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: SAÜ'de, 'Yedi İklim Dergisi' üzerine söyleşi gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]