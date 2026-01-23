SAÜ'den Yeni Çevre Projesi - Son Dakika
SAÜ'den Yeni Çevre Projesi

23.01.2026 13:32
Prof. Dr. Meral Yurtsever'in yürüttüğü proje, plastik kirliliğini analiz edecek TÜBİTAK desteği aldı.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meral Yurtsever'in yürütücülüğündeki çevre odaklı araştırma projesi, TÜBİTAK-1001 Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Yurtsever yürütücülüğünde "Türkiye sahillerinin çöpleri, kaynakları, sonsuz kirletici ve mikrobiyal kompozisyonu ile uzamsal, zamansal ve istatistiksel analizi: Plastik kirliliğini örnekleme ve fraksiyonlamada standartlaşma ve harmonizasyon" başlıklı projenin TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında kabul edildiği bildirildi.

Proje kapsamında sahil çöpleriyle mikroplastikler, mezoplastikler, ağır metaller, "sonsuz kimyasallar" olarak anılan PFAS'lar ve plastisferdeki mikrobiyal toplulukların zamansal-mekansal olarak birlikte değerlendirileceği belirtilen açıklamada, çalışmada Türkiye kıyılarında bu bileşenleri eş zamanlı ve entegre biçimde ele alan kapsamlı yaklaşım eksikliğinin giderilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Açıklamada, Prof. Dr. Meral Yurtsever yürütücülüğündeki projenin ekibinde Prof. Dr. Nurtaç Öz, Doç. Dr. Berna Kırıl Mert, Prof. Dr. Sevcan Aydın, Prof. Dr. Sıddık Cindoruk, Prof. Dr. Ahmet Özgür Doğru ve Dr. Öğr. Üyesi Ulaş Yurtsever'in yer aldığı bildirildi.

Serdivan Planetaryum, bilim merkezine dönüşüyor

Serdivan Belediyesi bünyesinde 2011'den beri hizmet veren Serdivan Planetaryum, TÜBİTAK tarafından onaylanan projeyle modernizasyon sürecinin ardından bilim merkezi kimliğiyle kapılarını yeniden açacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı'nın 4003-B Küçük Ölçekli Bilim Merkezi Projeleri kapsamında hazırlanan dönüşüm projesinin onaylandığı ve resmi protokol sürecinin başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Serdivan Planetaryum'un bugüne kadar 87 bin 417'si öğrenci olmak üzere 184 bin 845 ziyaretçiyi ağırladı belirtilerek, tesisin yeni dönemde sadece gözlemevi olmanın ötesine geçerek, tam donanımlı eğitim kampüsüne dönüşeceği bildirildi.

Farklı yaş gruplarındaki öğrencilere hitap edecek şekilde 6 farklı sınıftan oluşan bilim atölyelerinin kurulacağı aktarılan açıklamada, ziyaretçilere çağdaş öğrenme ortamı sunmak amacıyla projeksiyon sistemleri, ses ve ışık altyapısı, gösterim yazılımlarının modernize edileceği anlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Osman Çelik, Serdivan Planetaryum'unu, çocukların ve gençlerin bilimi sadece izlediği değil, yaşayarak öğrendiği bilim merkezine dönüştüreceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Teknoloji, Tübitak, Plastik, Güncel, Çevre, Son Dakika

