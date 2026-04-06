Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var

06.04.2026 07:25
Ukrayna’nın Odessa kentinde savaş sürerken dans ettiği görüntülerle dünya gündemine giren üniversite öğrencisi, kısa sürede büyük ilgi gördü ve birçok reklam teklifi aldı. Gündem olmasının ardından konuşan genç, savaşın sona ermesini istediklerini belirterek “Barış olsun” dedi ve Türkleri ile Türkiye’yi çok sevdiğini ifade etti.

Ukrayna’nın Odessa kentinde savaş devam ederken çekilen dans görüntüleriyle dünya gündemine oturan üniversite öğrencisi, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Genç isim, viral olan görüntülerinin ardından çok sayıda reklam teklifi aldığını açıkladı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Savaşın ortasında çekilen ve kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşan dans videosu, hem Ukrayna’da hem de uluslararası kamuoyunda dikkat çekti. Görüntüler, savaşın yıkıcı etkileri sürerken umut ve yaşam vurgusu olarak yorumlandı.

“BARIŞ OLSUN” MESAJI VERDİ

Gündem olmasının ardından duyguları sorulan genç üniversite öğrencisi, savaşın sona ermesini istediğini belirterek, “Ukrayna’da savaşın bitmesini istiyoruz. Barış olsun.” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE MESAJI DİKKAT ÇEKTİ

Açıklamasında Türkiye’ye de özel bir parantez açan genç kadın, “Türkleri ve Türkiye’yi çok seviyorum” sözleriyle dikkat çekti.

Savaşın gölgesinde ortaya çıkan görüntüler, hem sosyal medyada geniş yankı uyandırdı hem de genç ismi kısa sürede uluslararası bir figür haline getirdi.

Ukrayna, Türkiye, Rusya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • İlyas Akturk İlyas Akturk:
    biz de onu çok seviyoruz 40 1 Yanıtla
    İslam bulut İslam bulut:
    aynen aynen:))) 8 1
    kenan sar kenan sar:
    ne sevmesi bayılıyoruz memleketine 3 0
  • Apple User Apple User:
    Dombul Dombul Memişler 21 7 Yanıtla
  • Nedim Biçeryen Nedim Biçeryen:
    Katerina sahnede baltacı nerede 15 2 Yanıtla
  • Osman GÖKALP Osman GÖKALP:
    yalan haber yine yapacak haber yok demekki 8 2 Yanıtla
  • Omer Kendi Omer Kendi:
    gideri var 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
