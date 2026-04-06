Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var

Ukrayna’nın Odessa kentinde savaş devam ederken çekilen dans görüntüleriyle dünya gündemine oturan üniversite öğrencisi, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Genç isim, viral olan görüntülerinin ardından çok sayıda reklam teklifi aldığını açıkladı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Savaşın ortasında çekilen ve kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşan dans videosu, hem Ukrayna’da hem de uluslararası kamuoyunda dikkat çekti. Görüntüler, savaşın yıkıcı etkileri sürerken umut ve yaşam vurgusu olarak yorumlandı.

“BARIŞ OLSUN” MESAJI VERDİ

Gündem olmasının ardından duyguları sorulan genç üniversite öğrencisi, savaşın sona ermesini istediğini belirterek, “Ukrayna’da savaşın bitmesini istiyoruz. Barış olsun.” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE MESAJI DİKKAT ÇEKTİ

Açıklamasında Türkiye’ye de özel bir parantez açan genç kadın, “Türkleri ve Türkiye’yi çok seviyorum” sözleriyle dikkat çekti.

Savaşın gölgesinde ortaya çıkan görüntüler, hem sosyal medyada geniş yankı uyandırdı hem de genç ismi kısa sürede uluslararası bir figür haline getirdi.