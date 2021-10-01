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Savaş mağduru çocukların yüzü, Dünya Çocuk Günü etkinliğiyle güldü - Son Dakika

Savaş mağduru çocukların yüzü, Dünya Çocuk Günü etkinliğiyle güldü

01.10.2021 16:37
Savaş mağduru çocukların yüzü, Dünya Çocuk Günü etkinliğiyle güldü, System.String[]

Suriye'deki iç savaş nedeniyle ebeveynlerini kaybeden ve Kahramanmaraş'ta barınan 4-15 yaşlarındaki Suriyeli çocuklar, Dünya Çocuk Günü kapsamında düzenlenen programda eğlendi.

Suriye'deki iç savaş nedeniyle ebeveynlerini kaybeden ve Kahramanmaraş'ta barınan 4-15 yaşlarındaki Suriyeli çocuklar, Dünya Çocuk Günü kapsamında düzenlenen programda eğlendi.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, Dünya Çocuk Günü kapsamında Geçici Barınma Merkezi'nde barınan savaş mağduru çocuklara yönelik etkinlik gerçekleştirildi.

Palyaçoların yer aldığı, çocukların yüzlerinin boyandığı etkinlikte çocuklar müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi.

Çeşitli hediyelerin dağıtıldığı, başlama vuruşunu Vali Yardımcısı ve Geçici Barınma Merkezi sorumlusu Mahmut Hersanlıoğlu'nun yaptığı programda, savaş mağduru çocuklar günün anısına düzenlenen futbol turnuvasında ter döktü.

Hersanlıoğlu, gazetecilere, çocukların etkinlik kapsamında keyifli dakikalar yaşadığını söyledi.

Etkinliğin hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Hersanlıoğlu, şunları kaydetti:

"Şu anda çocuklarımızın buradaki mutluluğunu görüyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dünyanın hiç bir yerinde olmadığı şekilde göçmenlere ve onların çocuklarına vermiş olduğu kıymetin de somut halini yaşıyoruz. Bizim milletimiz büyük bir millet. İnsanilik endeksinde bize göre dünyada birinci, dünya da bunu kabul ediyor. Dolayısıyla biz bu tavrımızı medeniyetimizin getirmiş olduğu bütün özellikleri göstererek, dünyaya her zaman örnek olmaya devam edeceğiz. Bu çocuklarımızı geleceğin dünyasına hazırlayacağız. Onların eğitim ve sağlıklarına çok önem veriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milleti, elinden gelen bütün çaba ve kaynağı burada bulunan kıymetli misafirlere harcamaya devam ediyor, edecek."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz da Dünya Çocuk Günü kapsamında çocuklarla buluştuklarını ve çocukları eğlendirmek adına ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.

Program daha sonra İl Göç İdaresinde çocuklar için düzenlenen etkinliklerle devam etti.

Dünya Çocuk Günü, Kahramanmaraş, Suriye, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Savaş mağduru çocukların yüzü, Dünya Çocuk Günü etkinliğiyle güldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Savaş mağduru çocukların yüzü, Dünya Çocuk Günü etkinliğiyle güldü - Son Dakika
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