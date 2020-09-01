Savaş'tan vatandaşlara incir ikramı - Son Dakika

Savaş'tan vatandaşlara incir ikramı
TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, esnaf ziyareti sırasında satın aldığı incirleri vatandaşlara ikram etti.
TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, esnaf ziyareti sırasında satın aldığı incirleri vatandaşlara ikram etti.
AK Parti Aydın'da 'Gönül Seferberliği' kapsamında ziyaretler sürüyor. Aydın'ın Efeler ilçesinde AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş ve Metin Yavuz esnafları tek tek ziyaret ederek sohbet etti. AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir ve partililerin bulunduğu ziyaretlerde Milletvekili Mustafa Savaş bir esnaftan incir satın alarak çevresindekilere ikram etti. Vatandaşlar Milletvekili Savaş'ın incir ikramında bulunmasından dolayı kendisine teşekkür ettiler. - AYDIN
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