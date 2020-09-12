Savaşçı: "Okullarımızı güvenle açacağız" - Son Dakika

Savaşçı: "Okullarımızı güvenle açacağız"

Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Yıldızeli ve İmranlı'da okulları ziyaret ederek Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Türkiye Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"...

Savaşçı:

Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Yıldızeli ve İmranlı'da okulları ziyaret ederek Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Türkiye Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu" kapsamında alınan tedbir ve düzenlemeleri yerinde inceledi.

İlk olarak Yıldızeli İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuncay Baral ile birlikte Yıldızeli Anaokulunu ziyaret eden Savaşçı, bir süre okulda görev yapan öğretmenlerle sohbet etti. Okul girişi ve sınıflarda alınan tedbirleri inceleyen Savaşçı daha sonra Baral ile birlikte Yıldızeli İMKB Cumhuriyet İlkokulunu ziyaret etti.

Okulda görev yapan öğretmenlerle öğretmenler odasında bir araya gelen Savaşçı, yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak "Asıl olan öğrencilerimizin ve sizlerin sağlığıdır. Biz sizlerin sağlığını tehlikeye atacak hiçbir işi yapmayız. İnşallah el birliğiyle okullarımızı güvenle açarak yüz yüze eğitime başlayacağız. Hepimiz öğrencilerimizi, onların cıvıltısını çok özledik" dedi.

Bir süre öğretmenlerle sohbet eden Savaşçı, görüş, öneri ve talepleri de dinledi.

Milli Eğitim Müdürü Savaşçı'nın ikinci durağı ise İmranlı ilçesi oldu. İlk olarak İmranlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret eden Savaşçı, kurum personeli ile bir süre sohbet etti. Savaşçı, daha sonra İmranlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Şafak Turan ile birlikte Pamuk Aslan Kuzköy Anaokulunu ziyaret etti. Okulda alınan tedbirleri yerinde inceleyerek bilgi alan Savaşçı, Milli Eğitim Bakanlığının planlamaları doğrultusunda 21 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitimin sorunsuz ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için gereken hassasiyetin gösterilmesini istedi. Savaşçı, ilçedeki tüm okul idarecilerinin ve öğretmenlerin "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"nu dikkatlice okuyarak bu doğrultuda hareket etmelerini istedi.

İncelemelerinin ardından okuldan ayrılan Savaşçı, yol üzerindeki ırmak kenarında vakit geçiren öğrencileri fark etti. Aracını durdurarak öğrencilerin yanına giden Savaşçı, sürpriz ziyaret karşısında şaşkınlık yaşayan öğrencilere kendisini tanıtarak sohbet etti. Öğrencilere online eğitimlere katılıp katılmadıklarını soran Savaşçı, "Okulunuzu çok özlediğinizi biliyorum. İnşallah alınan tedbirlerle birlikte okullarımız açılacak ve yeniden okullarınıza kavuşacaksınız" dedi.

Öğrencilere kitap hediye eden Savaşçı, "Derslerinize iyi çalışın, online eğitimlerinizi ihmal etmeyin ve bunun yanında mutlaka bol bol kitap okuyun" şeklinde konuştu.

Savaşçı, daha sonra Turan ile birlikte İmranlı Cumhuriyet Ortaokulu ve Asım Özden Yatılı Bölge Ortaokulunu ziyaret etti. Okul idarecileri ve öğretmenlerle bir süre sohbet eden Savaşçı, ardından okul binası ve dersliklerde alınan tedbirleri inceledi. Savaşçı, tüm hazırlıkların eksiksiz bir şekilde ve ivedilikle tamamlanması talimatını verdi. - SİVAS

Enfeksiyon Bölümü, İmranlı, Sivas, Atama, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 09:26 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Savaşçı: 'Okullarımızı güvenle açacağız' - Son Dakika

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