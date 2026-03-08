Savaşın gölgesi lüksün şehrine de düştü! Emlak piyasası çakıldı - Son Dakika
Son Dakika

Savaşın gölgesi lüksün şehrine de düştü! Emlak piyasası çakıldı

Savaşın gölgesi lüksün şehrine de düştü! Emlak piyasası çakıldı
08.03.2026 16:50
Orta Doğu'da artan gerilim Dubai'nin emlak ve turizm piyasasını da etkilemeye başladı. Saldırıların ardından konut fiyatlarında ve otel rezervasyonlarında ciddi indirimler görülürken, emlak piyasasında yaklaşık yüzde 35'lik düşüş yaşandığı belirtiliyor. Uzmanlara göre belirsizlik nedeniyle yatırımcıların Dubai yerine Türkiye ve KKTC gibi alternatif pazarlara yönelmesi bekleniyor.

Orta Doğu'da artan gerilim Dubai'nin uzun süredir sahip olduğu "güvenli ve cazip yatırım merkezi" algısını zayıflatmaya başladı. İran ile ABD ve İsrail arasındaki savaşla birlikte bölgede yaşanan saldırılar, turizm ve emlak piyasasında dikkat çekici bir yavaşlamaya yol açtı.

FİYATLARDA İNDİRİME GİDİLDİ

Son yıllarda yüksek kira getirisi ve lüks yaşam olanaklarıyla yatırımcıların ve turistlerin gözde şehirlerinden biri haline gelen Dubai'de, saldırıların ardından hem konut satışlarında hem de kiralık piyasasında ciddi indirimler görülmeye başladı. Rezervasyon sitelerinde kiralık daire fiyatlarının gecelik yaklaşık 500 liraya kadar gerilediği, bazı lüks otellerin de doluluk sağlamak için indirim kampanyalarına başladığı belirtiliyor.

"YATIRIMLAR FARKLI ÜLKELERE KAYABİLİR"

NTV'den Dilara Civelek'e konuşan Emlak Danışmanlığı Birliği'nden Hakan Akçam, bölgede yaşanan belirsizliğin Dubai gayrimenkul piyasasında belirgin bir durgunluk yarattığını söyledi. Akçam, yatırımcıların güven kaybı nedeniyle satış yaparak yatırımlarını farklı ülkelere kaydırabileceğini, özellikle orta vadede Dubai'ye olan ilginin azalabileceğini ifade etti.

TÜRKİYE VE KKTC ÖNE ÇIKABİLİR

Akçam'a göre Orta Doğu'daki emlak sektörünün büyük bölümünün Dubai'de yoğunlaşması nedeniyle bölgedeki jeopolitik riskler tüm piyasayı etkileyebilir. Bu süreçte yatırımcıların alternatif pazar arayışına girmesi bekleniyor.

Uzmanlar, Dubai'den çıkabilecek yatırımlar için Türkiye ve KKTC'nin öne çıkabileceğini değerlendiriyor. Güvenli konumları ve devam eden inşaat projeleri sayesinde bu iki bölgenin yatırımcılar açısından daha cazip hale gelebileceği belirtiliyor.

"EMLAK PİYASASI YÜZDE 35 DÜŞTÜ"

Master Grup Başkanı Gökhan Taş ise savaşın yarattığı panik havasının Dubai emlak piyasasında yaklaşık yüzde 35'lik bir düşüşe yol açtığını söyledi. Taş, piyasanın geleceğinin çatışmaların seyrine bağlı olduğunu ancak panik satışlarının da düşüşte etkili olduğunu ifade etti.

Uzmanlara göre Dubai'nin uzun yıllardır sahip olduğu "güvenli şehir" imajının zedelenmesi, gayrimenkul piyasasında fiyat artışlarını destekleyen en önemli unsurlardan birinin ortadan kalkmasına neden olabilir.

Orta Doğu, Türkiye, Ekonomi, Gündem, Güncel, Turizm, Dubai, Emlak, Dünya, Son Dakika

