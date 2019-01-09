Son Dakika Haberleri: Savaştan Kaçan Afgan Kardeşler Çatı Katında Yaşam Mücadelesi Veriyor

Savaştan Kaçan Afgan Kardeşler Çatı Katında Yaşam Mücadelesi Veriyor

1 saat önce

Afganistan'dan göç ederek Türkiye'ye sığınan 3 Afganlı kardeş, Niğde'ye bir çatı katında yaşam mücadelesi veriyor.

Savaştan Kaçan Afgan Kardeşler Çatı Katında Yaşam Mücadelesi Veriyor, System.String[]
Afganistan'dan göç ederek Türkiye'ye sığınan 3 Afganlı kardeş, Niğde'ye bir çatı katında yaşam mücadelesi veriyor. Afganlı kardeşlerin yatacak bir yatakları bile bulunmuyor.

Niğde Saruhan Mahallesinde bir apartmanın çatı katında yaşayan Zehro (21), Hüseyin (16) ve Esmo (9) Haydari kardeşler komşuların ve esnafların yardımlarıyla geçiniyor. Evlerinde yatacak bir yatakları bile bulunmayan Afganlı kardeşlerden Esmo 4'üncü sınıfa gidiyor. Defteri ve kalemi bulunmayan Esmo'nun bir talihsizliği de Akdeniz anemisi hastası olması.

Zaten zor durumda olduklarını, ancak kardeşinin hastalığının kendisini daha da üzdüğünü söyleyen Zehro Haydari, "Kardeşim çok hasta ve 15 günde bir iğne yaptırması gerekiyor. Afganistan'da onu tedavi ettirecek bir yer yok, çünkü savaş var. Burada belki tedavisini yaptırabiliriz" dedi.

Afganlı kardeşlere yardım eden esnaf Mevlana Çetin ise, 'Afganistan'dan kardeşlerinin hastalığı için gelmişler. Anne ve babaları Afganistan'da kalmışlar. Ama çok zorluk çekiyorlar. Odunları, kömürleri yok, yatacak yorgan yastıkları bile yok. Çatı katında çok zor bir hayat yaşıyorlar. Vatandaşlar olarak bu insanlara yardım istiyoruz" diye konuştu. - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:04 Kaynak: İHA

Afganistan, Niğde, Yaşam
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