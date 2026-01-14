Savcı, Hakimi Yaraladı - Son Dakika
Savcı, Hakimi Yaraladı

14.01.2026 15:59
Cumhuriyet Savcısı, duygusal ilişki yaşadığı hakimi ağır yaraladı, tutuklama talebiyle sevk edildi.

Ayşe GÜREL/ KARTAL Bölge Adliye Mahkemesi'nde Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçaslan, hakim Aslı Kahraman'ı silahla ateş ederek yaraladı. Savcılıktaki ifadesinin ardından Kılıçaslan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Kılıçaslan hakkındaki sevk yazısı ortaya çıktı.

Şüpheli Muhammet Çağatay Kılıçarslan hakkında hazırlanan sevk yazısında, şüphelinin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptığı, yaralanan hakimin ise İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi hakimi olarak görevli bulunduğu, şüpheli ile mağdurun 2023 yılı Eylül–Ekim aylarından itibaren duygusal birliktelik yaşamaya başladıkları belirtildi.

BİRLİKTELİĞİ BİTİRMEK İSTEDİ TARTIŞMA ÇIKTI

Yazıda, aralarındaki yaş farkı, sosyal durumları, mağdurun daha önceki evliliğinden çocuğunun bulunması, şüphelinin bu duygusal birlikteliğin evliliğe dönüşmesini istememesi, mağdurun ise aksi düşüncede olması nedeniyle aralarında tartışmalar yaşandığı, şüphelinin mesleki kariyerinin olumsuz etkileneceğini düşünerek bu birlikteliği sonlandırmak istediği belirtildi.

ÇAY OCAĞI ÇALIŞANI DUVARA YASLAYIP SİLAHI ELİNDEN ALDI

Sevk yazısında "Ancak mağdurun buna yanaşmaması nedeniyle olay tarihinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi binasına giden şüphelinin mağdurun çalışma odasına girdiği, burada aralarında tekrar tartışma yaşandığı, yine şüphelinin ifadesine göre mağdurun şüpheliye vurmaya başladığı, o esnada odaya çay ocağında çalışan Yakup Karadağ'ın girdiği, mağdurun şüphelinin kendisine zarar vereceğini söyleyerek Karadağ'dan yardım istediği, tanık Karadağ'ın beyanına göre tanık içeri girdiğinde şüphelinin iki üç adım geri gittiği, mağdurun yardım isteği üzerine şüphelinin de aynı anda mağdurun üzerine gitmesi karşısında tanığın araya girdiği, şüphelinin savcı olduğunu söyleyerek akabinde elini beline attığı ve tabancasını çıkartıp koşmaya başlayınca kendisinin de hamle yaptığı, silahın birden fazla ateş aldığı, tanığın şüphelinin elini zor kullanarak havaya kaldırdığı ve bu şekilde onu duvara yaslayıp silahı elinden aldığı" ifadeleri yer aldı.

'MESAJLAR TEHDİT İÇERİKLİ'

Sevk yazısında, "Şüphelinin mağdura olaydan daha önceki günlerde gönderdiği mesaj ve görsellerin tehdit içerikli oldukları görülmüştür. Soruşturmanın bulunduğu aşamada mağdurun ifadesinin henüz tespit edilememiş olması, şüphelinin cep telefonunun şifresini vermek istemediğini beyan etmesi, delillerin tümüyle toplanmamış olması, soruşturma evrakına yansıyan ve mağdurun tehdit edildiğine ilişkin mesaj ve görseller birlikte dikkate alındığında, şüphelinin mağdura öldürme kastıyla ateş ettiği ve fakat eylemini engel hali nedeniyle tamamlayamadığı kanaatine varılmıştır' denildi.

Kaynak: DHA

