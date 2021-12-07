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Savcıya göre bildiri imzalayan amiraller emir komuta dışında hareket edilmesini hedefledi - Son Dakika

Savcıya göre bildiri imzalayan amiraller emir komuta dışında hareket edilmesini hedefledi

07.12.2021 11:31
Savcıya göre bildiri imzalayan amiraller emir komuta dışında hareket edilmesini hedefledi

Kamuoyunda "amirallerin Montrö bildirisi" olarak bilinen açıklamada imzası bulunan 103 kişi hakkında "Anayasal Düzene Karşı Suç İşlemek için Anlaşma" suçundan hazırlanan iddianamede, şüphelilerin Türkiye tarihinde gerçekleşmiş darbe, muhtıra, bildiri ve benzeri olaylardan ilham alarak...

Kamuoyunda "amirallerin Montrö bildirisi" olarak bilinen açıklamada imzası bulunan 103 kişi hakkında "Anayasal Düzene Karşı Suç İşlemek için Anlaşma" suçundan hazırlanan iddianamede, şüphelilerin Türkiye tarihinde gerçekleşmiş darbe, muhtıra, bildiri ve benzeri olaylardan ilham alarak metni hazırladıkları belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede şüphelilerin, ADMEK-2 isimli WhatsApp grubunda söz konusu bildirinin taslağının paylaşılmasından itibaren metnin oluşturulmasına kadar katkı sundukları, altını imzalamayı kabul ettikleri ve yayımlanması için anlaştıkları anlatıldı.

103 şüphelinin seçilmiş hükümeti hedef aldıklarına ve muvazzaf askeri personel ile toplumun muhalif kesimlerini birlikte harekete geçirmek üzere anlaştıklarına dikkati çekilen iddianamede, bildiride geçen Montrö vurgusunun da "araç" olarak kullanıldığı, bunun WhatsApp grubunda yer alan şüphelilerin yazışmalarından anlaşıldığı vurgulandı.

İddianamede, şu tespitlere yer verildi:

"Türkiye tarihinde gerçekleşmiş darbe, muhtıra, bildiri ve benzeri olaylardan ilham alan şüphelilerin, '103 Amiral bildirisi' olarak kamuoyuna yansıtılan metnin başlangıç cümlesinin maksatlı olarak 'Yüce Türk Milleti.....' şeklinde başlatıldığı, söz konusu bildirinin ilk kez 3 Nisan saat 22.54 sıralarında internet sitesi üzerinden yayımlandığı belirlenmiştir. Şüphelilerin ortak bir iştirak iradesiyle hazırlanan bildirileri kamuoyuyla paylaşarak meşru iktidara karşı harekete geçmek üzere ve hükümetin görevlerini yapmasının kısmen veya tamamen engellenmesi amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde emir komuta dışında hareket edilmesini hedefledikleri anlaşılmıştır.

Bildiri olarak ortaya çıkan suça konu metnin dili, temas ettiği konular, yayımlandığı saat itibariyle gece vakti dolaşıma sokulması, en üst rütbede emekli amirallerin imzalaması, bir başka deyişle isimlerinin metin altına geçirilmesine rıza göstererek geçmişteki emir-komuta etkisini kullanma niyetlerinin varlığı, şüphelilerin toplumdaki karşılıkları, meslek geçmişleri, emekli olmadan önceki rütbeleri, askeri kültür ve gelenekten gelen otoriteleri nazara alındığında, 'Amiral Bildirisi' olarak kamuoyuna yansıyan metnin yasal olarak kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı geçmiş yıllarda olduğu gibi muhtıra metni tarzında toplu bir bildiri ile muvazzaf Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını hükümete karşı illegal bir şekilde harekete geçirmeye çalışma amacı gütmüştür."

Başsavcılık tarafından derhal ve ivedi bir şekilde soruşturma işlemlerine başlanmasının benzeri oluşum ve bildiriler ile sair adımların atılmasının önüne geçildiği vurgulanan iddianamede, şüphelilerin eylemlerinin toplanan delillere göre atılı suçu oluşturduğu ve haklarında cezalandırılmaları istemiyle kamu davası açılmasını gerektirecek nitelikte delillerin tespit edildiği belirtildi.

Soruşturmanın geçmişi

Başsavcılık, 4 Nisan 2021'de bir grup emekli amiralin yayımladığı "Montrö bildirisi"ne ilişkin soruşturma başlattığını duyurmuştu. Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Ankara Başsavcılığı, Türkiye, Emekli, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Savcıya göre bildiri imzalayan amiraller emir komuta dışında hareket edilmesini hedefledi - Son Dakika


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