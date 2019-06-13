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Savunma Sanayii Başkanlığından Ürdün'e ziyaret

1 saat önce

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in başkanlık ettiği heyet, Ürdün'deki KADDB ve serbest bölgede yer alan savunma sanayisi firmalarında incelemelerde bulundu.

Savunma Sanayii Başkanlığından Ürdün'e ziyaret, System.String[]
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in başkanlık ettiği heyet, Ürdün'deki KADDB ve serbest bölgede yer alan savunma sanayisi firmalarında incelemelerde bulundu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:13 
İsmail Demir, Ürdün, Ekonomi
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