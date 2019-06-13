Savunma Sanayii Başkanlığından Ürdün'e ziyaret
1 saat önce
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in başkanlık ettiği heyet, Ürdün'deki KADDB ve serbest bölgede yer alan savunma sanayisi firmalarında incelemelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:13
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir
'in başkanlık ettiği heyet, Ürdün
'deki KADDB ve serbest bölgede yer alan savunma sanayisi firmalarında incelemelerde bulundu.
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