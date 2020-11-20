"Savunma Sanayii Kahramanları" animasyon film serisinin ikincisi yayımlandı - Son Dakika

"Savunma Sanayii Kahramanları" animasyon film serisinin ikincisi yayımlandı

20.11.2020 10:57

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) Türk savunma sanayisine katkıda bulunan ve tarihe geçen işlere imza atan isimleri yeni nesillere anlatmak için hazırladığı "Savunma Sanayii Kahramanları" animasyon film serisinin ikincisi "Şakir Zümre" yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) Türk savunma sanayisine katkıda bulunan ve tarihe geçen işlere imza atan isimleri yeni nesillere anlatmak için hazırladığı "Savunma Sanayii Kahramanları" animasyon film serisinin ikincisi "Şakir Zümre" yayımlandı.

SSB'nin Twitter hesabından, kurduğu Türk savunma sanayisinin ilk özel teşebbüs askeri fabrikasında el bombası, mayın ve uçak bombaları üreten Şakir Zümre'yi anlatan animasyon film paylaşıldı.

Filmde hayatından kesitlere yer verilen Zümre, Bulgaristan'ın Varna şehrinde 1885'te doğdu, lise ve üniversite eğitimi için İsviçre'nin Cenevre şehrine giderek hukuk öğrenimi gördü.

1. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla Bulgaristan'a geri dönen Zümre, Bulgar Parlamentosu'nda Türk milletvekili olarak görev aldı. Zümre, o dönemde Sofya'da askeri ataşe olarak görev yapan Yarbay Mustafa Kemal ile dost oldu.

İstiklal Savaşı'nda Zümre'nin Bulgaristan'daki atölyesinde üretilen silahlar da kullanıldı. Savaşta sadece mühimmat değil teknisyen ve işçi desteği de sağlayan Zümre'ye katkılarından dolayı İstiklal Madalyası verildi.

Zümre, Kurtuluş Savaşı sonrası Türkiye'ye yerleşti ve genç Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli tesislerinden birine imza attı. Zümre, Türk Sanayii Harbiye ve Madeniye Fabrikası adıyla ilk özel teşebbüs askeri fabrikasını kurarak, Türkiye'nin silah ve mühimmat ihtiyacının büyük ölçüde karşılanmasını sağladı.

O dönemde yerli ve milli olarak üretilen, hava kuvvetlerinin kullandığı ilk bombaların yanı sıra fişekten mayınlara, ateşli silahlardan el bombasına kadar birçok askeri mühimmat ile yerli ve milli denizaltı bombaları bu fabrikada imal edildi.

Söz konusu silah ve mühimmatlar, Yunanistan, Bulgaristan, Polonya ve Mısır ordularının envanterlerine de girdi. Zümre'nin Yunanistan'a yaptığı 1,5 milyon liralık satış, o dönemde Türkiye ekonomisi için can suyu oldu.

Zümre, ilerleyen yıllarda bugün dahi bilinmeyen bir nedenle savunma sanayisi üretimini bıraktı ve soba üretmek zorunda kaldı. Zümre'nin hayatını kaybettiği 16 Haziran 1966'dan 4 yıl sonra soba fabrikası tamamen kapandı.

Bulgaristan, Animasyon, Türk, Film, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Savunma Sanayii Kahramanları' animasyon film serisinin ikincisi yayımlandı - Son Dakika Ekonomi


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