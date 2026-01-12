Savunma Sanayii Zirvesi II Ankara'da Yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Savunma Sanayii Zirvesi II Ankara'da Yapılacak

12.01.2026 16:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Savunma Sanayii Akademi tarafından Milli Yetkinlik Hamlesi doğrultusunda Savunma Sanayii Yetenek Yönetimi Zirvesi'nin ikincisi 14-15 Ocak'ta Ankara'da düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Savunma Sanayii Akademi tarafından Milli Yetkinlik Hamlesi doğrultusunda Savunma Sanayii Yetenek Yönetimi Zirvesi'nin ikincisi 14-15 Ocak'ta Ankara'da düzenlenecek.

SSB'den yapılan açıklamaya göre, 6 Ağustos 2024'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) toplantısında karara bağlanan Milli Yetkinlik Hamlesi kapsamında, lise düzeyindeki öğrencilerden üniversite gençliğine, genç profesyonellerden sektör yöneticilerine kadar uzanan geniş bir hedef kitleye yönelik çok sayıda proje ve program hayata geçiriliyor.

Türkiye'nin savunma sanayisinde sürdürülebilir insan kaynağı kapasitesinin güçlendirilmesi, nitelikli yetenek havuzunun genişletilmesi ve stratejik alanlarda kritik yetkinliklerin geliştirilmesi amacıyla başlatılan Milli Yetkinlik Hamlesi kapsamındaki projeler, bilgi ve tecrübe paylaşımı, ortak akıl, istişare, güç birliği gibi unsurları barındırıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün katılımıyla 2024 Eylül'de birincisi gerçekleştirilen Savunma Sanayii Yetenek Yönetimi Zirvesi, 1100'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı.

"Yetenek ve Yetkinlik" temasıyla yapılan ilk zirvede, iki gün boyunca 7 panel oturumu, 4 ana konuşma (keynote) ve 7 kısa sohbet (Mini Talks) etkinliği düzenlendi. Program süresince savunma sanayisi ekosisteminin insan kaynağına ilişkin mevcut durumu, karşılaşılan yapısal zorluklar, geleceğe yönelik yetenek ve yetkinlik ihtiyaçları ile liderlik yaklaşımları çok boyutlu olarak ele alındı.

37'den fazla konuşmacının yer aldığı zirveye, 1500'ün üzerinde katılımcı bekleniyor

Savunma Sanayii Yetenek Yönetimi Zirvesi'nin ikincisi ise 14-15 Ocak 2026'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün katılımıyla liderlik teması altında Ankara'daki Sheraton Hotel'de gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu zirveye, savunma sanayisi şirketlerinde görev yapan insan kaynakları ve akademi profesyonellerinin yanı sıra teknik ekipleri yöneten liderlerin de etkinliğe aktif şekilde dahil edilmesi hedefleniyor.

Bu doğrultuda, teknik uzmanlık ile yönetsel bakış açısının kesişim noktasında yer alan liderlik yaklaşımları, yeni nesil yetkinlikler, dijital dönüşümün insan kaynağına etkisi, değişen organizasyon yapıları ve geleceğin lider profilleri gibi başlıklar etkinlikte ele alınacak.

İlk etkinliğe kıyasla kapsamı genişletilen zirvede 37'den fazla konuşmacı ve 1500'ün üzerinde katılımcının ağırlanması öngörülüyor.

"Savunma Sanayii Yetenek Yönetimi Zirvesi II"nin sektörde liderlik kültürünün güçlendirilmesine, kurumlar arası bilgi ve deneyim paylaşımının artırılmasına ve Milli Yetkinlik Hamlesi hedefleri doğrultusunda insan kaynağı politikalarının daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesine stratejik katkı sunması hedefleniyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Savunma Sanayii Zirvesi II Ankara'da Yapılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara’da ’tercihli yol’ için referanduma gidilecek Ankara'da 'tercihli yol' için referanduma gidilecek
Bebek Otel Müdürü’nün ifadesi ortaya çıktı: Operasyondan önce ünlü isimler otelden ayrıldı Bebek Otel Müdürü'nün ifadesi ortaya çıktı: Operasyondan önce ünlü isimler otelden ayrıldı
İngiliz Bakan’dan çarpıcı sözler: ’’Putin kaçırılıp yargılanmalı’’ İngiliz Bakan'dan çarpıcı sözler: ''Putin kaçırılıp yargılanmalı''
İstanbul ve Küçükçekmece cumhuriyet başsavcılıklarından ’Ekol TV’ açıklaması İstanbul ve Küçükçekmece cumhuriyet başsavcılıklarından 'Ekol TV' açıklaması
11 milyon euro bonservis Szymanski’nin yeni takımı belli oluyor 11 milyon euro bonservis! Szymanski'nin yeni takımı belli oluyor
10 yaşında milli takıma seçildi, 16 turnuvada set vermeden şampiyon oldu 10 yaşında milli takıma seçildi, 16 turnuvada set vermeden şampiyon oldu

16:38
Volkan Demirel’den Montella’ya sert hareket Bilal Erdoğan tepki gösterdi
Volkan Demirel'den Montella'ya sert hareket! Bilal Erdoğan tepki gösterdi
16:12
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
15:19
Esra evde öldürüldü Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında
Esra evde öldürüldü! Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında
15:05
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
14:45
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler Rojin Kabaiş’in babası gassal ile konuşmasını anlattı
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı
14:34
3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat Özel nitelikli silah bile ele geçirildi
3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat! Özel nitelikli silah bile ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 16:47:37. #7.11#
SON DAKİKA: Savunma Sanayii Zirvesi II Ankara'da Yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.