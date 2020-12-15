Şayir, korona virüsü atlatarak görevine geri döndü - Son Dakika

Covid-19 salgınına yakalanarak bir süredir evinde karantinada bulunan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, karantina süresinin tamamlanması ile görevine dönerek sahaya indi.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, geçtiğimiz haftalarda yakalandığı Covid-19 salgını nedeniyle bir süredir evinde karantina altında tedavi görüyordu. Geçtiğimiz gün karantinası biten Şayir, sahaya inerek ihalesi yapılan ve çalışmasına başlanılan Diliskelesi Mahallesi'ndeki halı saha ve sosyal tesisin inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalarına başlanan spor tesisiyle ilgili açıklama yapan Şayir, "Seçim sürecinde gençlerimize söz verdiğimiz halı saha ve sosyal tesisimizin inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Hedefimiz Spor ile Yükselen Şehir Dilovası'nı inşa etmektir. İnşallah ilerleyen süreçte gençlerimizle burada hep birlikte maçlarımızı yapacağız" dedi.

Öte yandan 2 bin metrekare alan üzerine yapılacak olan tesiste halı saha, soyunma odaları, duşların yanı sıra fitness salonu, kafeterya ve teras bölümü yer alacak. 180 kişilik oturma kapasiteli halı saha ve sosyal tesisin önümüzdeki aylarda bitirilerek açılması planlanıyor. - KOCAELİ