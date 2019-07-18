Son Dakika Haberleri: Sayıştay Başkan Yardımcısı Özkök'ün yeğeni denizde boğuldu
Son Dakika Güncel Haber

Sayıştay Başkan Yardımcısı Özkök'ün yeğeni denizde boğuldu

2 saat önce

ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki izci kampına gelen Mustafa Fatih Özkök (16), denizde boğuldu.

Sayıştay Başkan Yardımcısı Özkök'ün yeğeni denizde boğuldu, System.String[]
ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki izci kampına gelen Mustafa Fatih Özkök (16), denizde boğuldu. Mustafa Fatih Özkök'ün, Sayıştay Başkan Yardımcısı Fikri Özkök'ün yeğeni olduğu öğrenildi.
Olay, saat 16.00 sıralarında Denizkent Mahallesi Perakende mevkiindeki izci kampında meydana geldi. Ankara'da izci kampı için Antalya'ya gelen Mustafa Fatih Özkök, sıcak havadan bunalarak kamp alanında denize girdi. Bir süre sonra suda çırpınan Özkök'ü fark eden arkadaşları yardıma koştu. Sudan çıkarılan Özkök için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Özkök, Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa Fatih Özkök, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sayıştay Başkan Yardımcısı Fikri Özkök'ün yeğeni olduğu öğrenilen Mustafa Fatih Özkök'ün cenazesi otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


- Manavgatantalya
Mustafa Fatih, Manavgat, Sayıştay, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2 ton ağırlığındaki Sarı Fırtına, sıfır otomobil fiyatına alıcısını bekliyor Son dakika! 11. Kalkınma Planı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Son dakika! Erbil'de diplomatımızı şehit eden saldırganın kimliği belli oldu Trump açıkladı! İran'a ait İHA'yı düşürdük

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 00:35:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sayıştay Başkan Yardımcısı Özkök'ün yeğeni denizde boğuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]