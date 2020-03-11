Sayıştay Başkanı Baş Yalova'da - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sayıştay Başkanı Baş Yalova'da - Son Dakika

Sayıştay Başkanı Baş Yalova'da

6 saat önce

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Yalova Valisi Muammer Erol'u makamında ziyaret etti.

Sayıştay Başkanı Baş Yalova'da, System.String[]

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Yalova Valisi Muammer Erol'u makamında ziyaret etti.


Yalova Üniversitesi tarafından düzenlenen konferansa katılmak üzere Yalova'ya gelen Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'ın ilk durağı valilik oldu. Vali Muammer Erol tarafından karşılanan Baş, ardından valilik hatıra defterini imzaladı. Yalova Valisi Muammer Erol'un makamına geçen Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, burada Vali Erol'a hediyesini sundu. Vali Erol ise Baş'a Atatürk'ün Yalova'da kaldığı dönemlerde kullandığı kahve fincanının imitasyonunu hediye etti. Ardından Yalova Valisi Muammer Erol ve Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş bir süre daha fikir alışverişinde bulundu. - YALOVA

Sayıştay Başkanı, Muammer Erol, Seyit Ahmet, Yalova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 01:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükseldi
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan tören, koronavirüs sebebiyle ertelendi DSÖ, koronavirüsü pandemi ilan etti! Peki pandemi-pandemik hastalıklar nedir? 17 soru-17 cevapla koronavirüse dair bütün merak edilenler

Son Dakika Haberleri
20:32 Irak'ın başkenti Bağdat'ta, ABD'li askerlerin bulunduğu Taci Askeri Üssü'ne 10 füzeyle saldırı...
20:31 Rusya'dan 4 Avrupa ülkesine yapılan uçuşlara kısıtlama kararı
20:30 Dünya ve Ay'ın "oksijen ikizleri" olmadığı ortaya çıktı
20:29 Bakan Koca: Bir veya birkaç vaka salgın değildir
20:28 Ordu'da bir kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 20:36:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sayıştay Başkanı Baş Yalova'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]