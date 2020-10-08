Sayıştay'dan Germencik Belediyesi'ne tam not - Son Dakika

Sayıştay'dan Germencik Belediyesi'ne tam not

08.10.2020 14:04
Sayıştay'dan Germencik Belediyesi'ne tam not, System.String[]

Sayıştay tarafından Germencik Belediyesi'nin 2019 yılına ait dosyaların incelenmesi neticesinde Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş ve yönetimi tam not aldı.

Sayıştay tarafından Germencik Belediyesi'nin 2019 yılına ait dosyaların incelenmesi neticesinde Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş ve yönetimi tam not aldı.

2019 yılına ait mali dosyaları inceleyen ve ayrıntılı bir rapor gönderen Sayıştay, Germencik Belediyesi'nde Belediye Başkanı Fuat Öndeş'in göreve geldiği Mart 2019 yılından itibaren yapılan tüm işlemlerin usulüne uygun ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirildiği ifade edildi. Yapılan incelemeler neticesinde tebliğ edilen rapor, sürekli olarak açık, şeffaf ve disiplinli bir mali düzen vurgusu yapan Belediye Başkanı Fuat Öndeş'in bu hedefine ulaştığını gösterdi.

Sayıştay yapılan incelemeler neticesinde 2019 yılına ait Belediye eski Başkanı Ümmet Akın'ın görevde olduğu Ocak, Şubat ve Mart ayı da denetlendi. Raporda usule uygun olmayacak bir şekilde Ümmet Akın'ın talimatıyla yapılan bir takım mali işlemlerde toplamda 110 bin TL kamu zararı oluştuğu ifade edildi. Ayrıca Akın'ın "Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı" olarak gazetelere ilan verdirdiği ve belediyeye fatura ettirdiği raporda ayrıntılı bir şekilde yazıldı.

Tebliğ edilen Sayıştay raporuyla ilgili memnuniyet duyduklarını ifade eden Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, önemli açıklamalarda bulundu. Öndeş "Açık, şeffaf ve disiplinli bir mali düzen kuracağız, halkımızın hakkını koruyacağız diye yola çıktık ve bu anlamda çok büyük işler başardık. Hiçbir bahaneye sığınmadan önemli hamlelerle borç yükümüzü ciddi ölçüde hafiflettik ve tıkanmış haldeki mali düzeni yeniden işler hale getirdik. Sayıştay tarafından 2019 yılına ait göreve geldiğimiz günden itibaren tüm mali işlemlerimiz bir denetimden geçti. Hedeflediğimiz ve beklediğimiz sonuç nihayetinde tebliğ edildi ve Sayıştay'dan bir nevi teşekkür almış olduk. Bundan sonra da halkın bizlere emaneti olan belediyemizi bu şekilde açık ve şeffaf bir şekilde yönetmeye devam edecek ve hizmetlerimizi aksatmadan sürdüreceğiz "dedi. - AYDIN

Sayıştay'dan Germencik Belediyesi'ne tam not

Fuat Öndeş, Germencik, Sayıştay, Tebliğ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sayıştay'dan Germencik Belediyesi'ne tam not - Son Dakika

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