Son Dakika Haberleri: Saymaz ve Mengü Eskişehir'de

Saymaz ve Mengü Eskişehir'de

2 saat önce

Bir tarafta yandaş havuz medyası diğer tarafta da her türlü baskıya ve sansüre direnen gerçek gazeteciler. Odunpazarı Belediyesi, gazeteciliğin sorunlu gündemini masaya yatırıyor.

Saymaz ve Mengü Eskişehir'de, System.String[]

Türkiye'de gazeteci olmak…

Odunpazarı Belediyesi, Türkiye'nin sevilen gazetecileri Nevşin Mengü ve İsmail Saymaz ile itibarsızlaştırılan gazetecilik mesleğini "Türkiye'de Gazeteci Olmak" konulu söyleşi ve imza günü ile tartışmaya açacak.

"Türkiye'de Gazeteci Olmak" Söyleşisi 2 Şubat 2019 Cumartesi Günü (yarın) saat 14.00'de Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde (YKSM) gerçekleşecek. Mengü ve Saymaz'ın katılımı ile yapılacak olan imza günü ise 15.30'da Hamamyolu Sanat Köprüsü/Açık Hava Kütüphanesi'nde düzenlenecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 04:42 Kaynak: Bültenler

İsmail Saymaz, Nevşin Mengü, Türkiye, Odunpazarı Belediyesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD, Türkiye'nin Venezuella'yla Olan Altın Ticaretini İncelemeye Aldı Türkiye'nin Efsane İsmi Barış Manço, 20. Ölüm Yıl Dönümünde Anılıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığından IMF İddiasına Sert Yanıt 2018 Yılında Dünyanın En Çok Altın Alan Ülkeleri Rusya ve Türkiye Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 18:58:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Saymaz ve Mengü Eskişehir'de
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]