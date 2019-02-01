Saymaz ve Mengü Eskişehir'de
2 saat önce
Bir tarafta yandaş havuz medyası diğer tarafta da her türlü baskıya ve sansüre direnen gerçek gazeteciler. Odunpazarı Belediyesi, gazeteciliğin sorunlu gündemini masaya yatırıyor.
Türkiye'de gazeteci olmak…
Odunpazarı Belediyesi, Türkiye'nin sevilen gazetecileri Nevşin Mengü ve İsmail Saymaz ile itibarsızlaştırılan gazetecilik mesleğini "Türkiye'de Gazeteci Olmak" konulu söyleşi ve imza günü ile tartışmaya açacak.
"Türkiye'de Gazeteci Olmak" Söyleşisi 2 Şubat 2019 Cumartesi Günü (yarın) saat 14.00'de Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde (YKSM) gerçekleşecek. Mengü ve Saymaz'ın katılımı ile yapılacak olan imza günü ise 15.30'da Hamamyolu Sanat Köprüsü/Açık Hava Kütüphanesi'nde düzenlenecek.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 04:42 Kaynak: Bültenler
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