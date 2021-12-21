Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkındaki Merkezler yüz binlerce kişiye hizmet verdi - Son Dakika

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkında hizmete açtığı, Masal Şatosu, Eskişehir Hayvanat Bahçesi, Sabancı Uzay Evi ve Bilim Deney Merkezi, 2021 yılı boyunca düzenlediği atölye, etkinlik gibi çalışmalarla yüz binlerce çocuk ve yetişkine hizmet verdi.

Haziran ayında ziyarete açılan Masal Şatosunu bugüne dek yaklaşık 150 bin kişi ziyaret etti. İnternet üzerinden yapılan canlı yayın, youtube yayını, atölye gibi çalışmalara ise 130 bin kişi katıldı. 3 yıldır gerçekleştirilen Düşündüren Masallar Şenliğini bu yıl online olarak düzenleyen Masal Şatosu, bu etkinlikte ise 700 masal sever ile buluştu. Çocuklara klasik müziği sevdirmek için başlatılan Şatoda Müzik konserleri ise bu yıl dokuz kez gerçekleştirilerek miniklere klasik müzik sevgisi aşılandı. Online platformlarda da yayınlanan konserlere 43 binden fazla kişi erişim sağladı.

2021 yılında ziyarete kapalı olan Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi ise gerçekleştirdiği online çalışmalarla hizmet vermeyi sürdürdü. Bu kapsamda tohum bombası, ışığın bilimi ve kuş evi ustaları gibi 72 çevrimiçi atölyede 8 binin üzerinde çocuğa eğitim verildi. Ayrıca Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi, 67 canlı uzay evi seansında 2883, 62 canlı bilim turunda 2211, 54 deprem bilinçlendirme eğitiminde 1777, görme engelliler için gerçekleştirilen üç betimlemeli uzay evi seansında 191, 16 zoom uzman buluşmasında 1616 öğretmen, öğretmen adayı ya da yüksek lisans ve doktora öğrencisine, 16 temel astronomi eğitiminde 1896, 4 bilim sohbetinde 202, küresel tasarım maratonunda ise 76 çocuğa internet üzerinden ulaşıldı. 2021 yılında Balıkesir'de gerçekleştirilen TÜBİTAK 4005 ve 4007 kodlu projelerde de yer alan Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi, 32 öğretmen ve 800 öğrenciyle buluştu. Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı Amfi Tiyatro Sahnesinde 2 bilim gösterisi gerçekleştiren Bilim Deney Merkezi, ayrıca Mersin Bilim Festivalinde 6000 çocuğa eğlenceli bilimi anlattı.

İlçelerde 200 çocuk ile yüz yüze eğitim

Masal Şatosu, Bilim Deney Merkezi ve Uzay Evi, ESMEK bünyesinde eğitim veren Alpu, Beylikova, Çifteler, İnönü ve kent merkezindeki Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezinde 200 çocukla ara tatil atölyelerinde bir araya geldi.

Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkının en sevilen köşelerinden olan Hayvanat Bahçesi de pandemiye rağmen yılı dolu dolu geçirdi. Online atölyelerin yanı sıra açık alan atölyeleri ile çocuklarla yüz yüze de buluşan Hayvanat Bahçesi, çocuklara doğa ve hayvan sevgisini eğitimler ile anlattı. Sosyal medya hesaplarından 28 canlı yayın gerçekleştiren Hayvanat Bahçesi, düzenlediği küçük bakıcılar etkinliğiyle 40 öğrenciye iki hafta boyunca eğitim verdi. Hayvan Koruma Haftasında üç farklı ilköğretim okulundan 215 öğrenci, hayvan barınaklarını gezerek hayvanlar alemine dair bilmedikleri birçok şeyi öğrendiler. Yalnızca çocuklar için değil yetişkinler için de son derece çekici bir cazibe merkezi olan Eskişehir Hayvanat Bahçesi, 2021 yılında 350 bine yakın ziyaretçiyi de ağırladı.

Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkındaki merkezlere olan ilgiden büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, "Bizler için parklarımızda yer alan cazibe merkezlerimizin en önemli konukları çocuklardır. Bu merkezlerde görev alan arkadaşlarımız, çocuklarımızın hayal güçlerini geliştirmelerine, bilimi ve hayvanları sevmelerine katkı sağlamak için sene boyunca çalıştılar. Umarım geleceğimiz olan çocuklarımızın gelişimine katkı sağlamayı, onların ufaklarını açmayı başarabilmişizdir. Merkezlerimiz 2022 yılında da hem çocuklar, hem yetişkinler hem de eğitimciler için çalışmalarını sürdürmeye devam edecek." dedi.