Üye Girişi
Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkındaki Merkezler yüz binlerce kişiye hizmet verdi - Son Dakika

Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkındaki Merkezler yüz binlerce kişiye hizmet verdi

21.12.2021 14:10
Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkındaki Merkezler yüz binlerce kişiye hizmet verdi

Pandemi sebebiyle 2021 yılının ilk altı ayı ziyarete kapalı olan Masal Şatosu, çalışmalarını online etkinliklerle gerçekleştirdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkında hizmete açtığı, Masal Şatosu, Eskişehir Hayvanat Bahçesi, Sabancı Uzay Evi ve Bilim Deney Merkezi, 2021 yılı boyunca düzenlediği atölye, etkinlik gibi çalışmalarla yüz binlerce çocuk ve yetişkine hizmet verdi.

Haziran ayında ziyarete açılan Masal Şatosunu bugüne dek yaklaşık 150 bin kişi ziyaret etti. İnternet üzerinden yapılan canlı yayın, youtube yayını, atölye gibi çalışmalara ise 130 bin kişi katıldı. 3 yıldır gerçekleştirilen Düşündüren Masallar Şenliğini bu yıl online olarak düzenleyen Masal Şatosu, bu etkinlikte ise 700 masal sever ile buluştu. Çocuklara klasik müziği sevdirmek için başlatılan Şatoda Müzik konserleri ise bu yıl dokuz kez gerçekleştirilerek miniklere klasik müzik sevgisi aşılandı. Online platformlarda da yayınlanan konserlere 43 binden fazla kişi erişim sağladı.

2021 yılında ziyarete kapalı olan Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi ise gerçekleştirdiği online çalışmalarla hizmet vermeyi sürdürdü. Bu kapsamda tohum bombası, ışığın bilimi ve kuş evi ustaları gibi 72 çevrimiçi atölyede 8 binin üzerinde çocuğa eğitim verildi. Ayrıca Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi, 67 canlı uzay evi seansında 2883, 62 canlı bilim turunda 2211, 54 deprem bilinçlendirme eğitiminde 1777, görme engelliler için gerçekleştirilen üç betimlemeli uzay evi seansında 191, 16 zoom uzman buluşmasında 1616 öğretmen, öğretmen adayı ya da yüksek lisans ve doktora öğrencisine, 16 temel astronomi eğitiminde 1896, 4 bilim sohbetinde 202, küresel tasarım maratonunda ise 76 çocuğa internet üzerinden ulaşıldı. 2021 yılında Balıkesir'de gerçekleştirilen TÜBİTAK 4005 ve 4007 kodlu projelerde de yer alan Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi, 32 öğretmen ve 800 öğrenciyle buluştu. Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı Amfi Tiyatro Sahnesinde 2 bilim gösterisi gerçekleştiren Bilim Deney Merkezi, ayrıca Mersin Bilim Festivalinde 6000 çocuğa eğlenceli bilimi anlattı.

İlçelerde 200 çocuk ile yüz yüze eğitim

Masal Şatosu, Bilim Deney Merkezi ve Uzay Evi, ESMEK bünyesinde eğitim veren Alpu, Beylikova, Çifteler, İnönü ve kent merkezindeki Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezinde 200 çocukla ara tatil atölyelerinde bir araya geldi.

Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkının en sevilen köşelerinden olan Hayvanat Bahçesi de pandemiye rağmen yılı dolu dolu geçirdi. Online atölyelerin yanı sıra açık alan atölyeleri ile çocuklarla yüz yüze de buluşan Hayvanat Bahçesi, çocuklara doğa ve hayvan sevgisini eğitimler ile anlattı. Sosyal medya hesaplarından 28 canlı yayın gerçekleştiren Hayvanat Bahçesi, düzenlediği küçük bakıcılar etkinliğiyle 40 öğrenciye iki hafta boyunca eğitim verdi. Hayvan Koruma Haftasında üç farklı ilköğretim okulundan 215 öğrenci, hayvan barınaklarını gezerek hayvanlar alemine dair bilmedikleri birçok şeyi öğrendiler. Yalnızca çocuklar için değil yetişkinler için de son derece çekici bir cazibe merkezi olan Eskişehir Hayvanat Bahçesi, 2021 yılında 350 bine yakın ziyaretçiyi de ağırladı.

Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkındaki merkezlere olan ilgiden büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, "Bizler için parklarımızda yer alan cazibe merkezlerimizin en önemli konukları çocuklardır. Bu merkezlerde görev alan arkadaşlarımız, çocuklarımızın hayal güçlerini geliştirmelerine, bilimi ve hayvanları sevmelerine katkı sağlamak için sene boyunca çalıştılar. Umarım geleceğimiz olan çocuklarımızın gelişimine katkı sağlamayı, onların ufaklarını açmayı başarabilmişizdir. Merkezlerimiz 2022 yılında da hem çocuklar, hem yetişkinler hem de eğitimciler için çalışmalarını sürdürmeye devam edecek." dedi.

Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkındaki Merkezler yüz binlerce kişiye hizmet verdi

Hayvanat Bahçesi, Eskişehir, İnternet, Uzay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkındaki Merkezler yüz binlerce kişiye hizmet verdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
14:07 Rizesporlu yıldızın eşi, iç çamaşırıyla milli marş okuduğu için cezaevine girebilir!
14:04 Eski Başbakan Tansu Çiller ve gelini arasında ''Belgede sahtecilik'' davası!
14:03 Ekonomist İbrahim Kahveci: Sabit kur garantisi, sürdürülebilir değil seçim yatırımı
13:52 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde bugün: Azra velayet davasını çözebilecek mi?
13:51 Son dakika! İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
13:45 Döviz kurundaki sert düşüş Ali Babacan'ı tatmin etmedi: Ortada tehlikeli bir oyun var
13:44 Erman Toroğlu: Dünyaca ünlü hocayla anlaşmış
13:43 Doların düşmesi Malatya esnafını sevindirdi! Tezahüratlar eşliğinde halay çektiler
13:41 Susurluk hükümlüsü, eski Özel Harekatçı Ziya Bandırmalıoğlu silahlı kavgada öldürüldü!
13:34 Yaşlanmanın çaresi uzayda aranacak! Uzaya insan kas hücreleri fırlatıldı
HDP dört muhalefet partisiyle görüşecek! Gündem: Seçim! HDP dört muhalefet partisiyle görüşecek! Gündem: Seçim!         
14:18
Son Dakika! Doları alt eden "kur korumalı TL vadeli mevduat" sistemin detayları belli oldu Son Dakika! Doları alt eden "kur korumalı TL vadeli mevduat" sistemin detayları belli oldu         
14:07
Ekonomist İbrahim Kahveci: Sabit kur garantisi, sürdürülebilir değil seçim yatırımı Ekonomist İbrahim Kahveci: Sabit kur garantisi, sürdürülebilir değil seçim yatırımı         
14:04
Son dakika: Dövize endeksli TL mevduat sistemi bugün hayata geçiyor, bankalar gün içinde işlemlere başlayacak Son dakika: Dövize endeksli TL mevduat sistemi bugün hayata geçiyor, bankalar gün içinde işlemlere başlayacak         
12:09
Son Dakika: İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç üyelerine seslendi: Fiyatlara acilen güncelleme yapın Son Dakika: İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç üyelerine seslendi: Fiyatlara acilen güncelleme yapın         
11:48
HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi! HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi!         
11:02
Rusya, Ukrayna sınırına tank, roket ve yüzlerce asker yığıyor! Rusya, Ukrayna sınırına tank, roket ve yüzlerce asker yığıyor!         
10:58
Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde         
10:29
Melih Gökçek: Şimdi sıra marketlerde, fiyatları düşürmeyen fırsatçıdır Melih Gökçek: Şimdi sıra marketlerde, fiyatları düşürmeyen fırsatçıdır         
09:32
TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu         
09:22
Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı         
08:45
Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi         
08:20
77 yaşındaki eşini öldüren yaşlı adamın inanılmaz gerekçesi: Beni aldatıyordu, hamileydi 77 yaşındaki eşini öldüren yaşlı adamın inanılmaz gerekçesi: Beni aldatıyordu, hamileydi         
07:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 milyar 555 milyon euroluk ihale açıklaması sonrası piyasalarda hareketlilik başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 milyar 555 milyon euroluk ihale açıklaması sonrası piyasalarda hareketlilik başladı         
22:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi         
20:46
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız         
20:45
Son Dakika: Tartışılan vergi istisnası genişledi! Tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak Son Dakika: Tartışılan vergi istisnası genişledi! Tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak         
17:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2021 14:23:50. #1.12#
SON DAKİKA: Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkındaki Merkezler yüz binlerce kişiye hizmet verdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement