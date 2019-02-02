Schalke 04, Ahmed Kutucu ile Sözleşme İmzaladı
1 saat önce
ALMAN Kulübünden yapılan açıklamada, Schalke 04'ün 18 yaşındaki Ahmed Kutucu ile 2021-2022 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzaladığı ifade edildi.
ALMAN Kulübünden yapılan açıklamada, Schalke 04
'ün 18 yaşındaki Ahmed Kutucu ile 2021-2022 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzaladığı ifade edildi. Açıklamada, Schalke 04'ün altyapısında yetişen Ahmed'in bu sezon 4 maçta forma giydiği ve bir gol attığı bilgisi paylaşıldı.
Schalke 04'ün teknik direktörü Domenico Tedesco, Ahmed'in profesyonel alanda başarı için hem büyük sportif potansiyele hem de iradeye sahip olduğunu belirterek, "Bu yolda bizim desteğimizi alacak" ifadesini kullandı.
Mavi-beyazlı kulübün menajeri Christian Heidel de Ahmed Kutucu'nun gösterdiği performansla buraya gelmeyi hak ettiğini kaydetti. Ahmed Kutucu, Türkiye
17 ve 19 Yaş Altı Milli Takımlarının maçlarında üçer kez forma giydi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 02:21
Son Dakika! Adana'da 4,6 Büyüklüğünde Deprem Oldu
Nişanlı Çifti Öldüresiye Dövmüşlerdi, Şüphelilerden Birinin Genç Kıza İlişki Teklifinde Bulunduğu Ortaya Çıktı
Son Dakika! CHP MYK'dan Çıkan İsimler Belli Oldu
Yaşam Koşullarına Göre Belirlendi! İşte İllere Göre Olması Gereken Asgari Ücret