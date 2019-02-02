Son Dakika Haberleri: Schalke 04, Ahmed Kutucu ile Sözleşme İmzaladı

Schalke 04, Ahmed Kutucu ile Sözleşme İmzaladı

1 saat önce

ALMAN Kulübünden yapılan açıklamada, Schalke 04'ün 18 yaşındaki Ahmed Kutucu ile 2021-2022 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzaladığı ifade edildi.

Schalke 04, Ahmed Kutucu ile Sözleşme İmzaladı, System.String[]
ALMAN Kulübünden yapılan açıklamada, Schalke 04'ün 18 yaşındaki Ahmed Kutucu ile 2021-2022 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzaladığı ifade edildi. Açıklamada, Schalke 04'ün altyapısında yetişen Ahmed'in bu sezon 4 maçta forma giydiği ve bir gol attığı bilgisi paylaşıldı.

Schalke 04'ün teknik direktörü Domenico Tedesco, Ahmed'in profesyonel alanda başarı için hem büyük sportif potansiyele hem de iradeye sahip olduğunu belirterek, "Bu yolda bizim desteğimizi alacak" ifadesini kullandı.

Mavi-beyazlı kulübün menajeri Christian Heidel de Ahmed Kutucu'nun gösterdiği performansla buraya gelmeyi hak ettiğini kaydetti. Ahmed Kutucu, Türkiye 17 ve 19 Yaş Altı Milli Takımlarının maçlarında üçer kez forma giydi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 02:21 

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