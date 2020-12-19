Schalke'de kabus sürüyor

Almanya Bundesliga'da bu sezon 12 haftadır maç kazanamayan ve sadece 4 puanı bulunan Schalke 04 , bugün evinde ağırladığı Arminia Bielefeld'e 1-0 mağlup olmaktan kurtulamadı.

Geçtiğimiz hafta sahasında SC Freiburg'a 2-0 mağlup olmasının ardından teknik direktör Manuel Baum'un görevine son veren Schalke 04, iki maç takımın başında bulunması için Huub Stevens'i dördüncü kez görevlendirdi. FC Schalke 04, Bundesliga'nın 13'üncü hafta maçında Veltins Arena'da Arminia Bielefeld ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 53'ün dakikasında Fabian Klos'un attığı kafa gölü ile konuk ekip Arminia Bielefeld, ev sahibi Schalke 04'ü 1-0 mağlup etmeyi başardı. Alınan bu mağlubiyetin ardından Schalke 04, 13'ü bu sezon olmak üzere 29'uncu Bundesliga maçını da kazanamadan sahadan ayrıldı.

Augsburg - Eintracht Frankfurt: 0-2

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