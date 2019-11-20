Son Dakika Haberleri: Schalke'nin Ahmed Kutucu'yu göndermeye niyeti yok
Son Dakika Spor Schalke'nin Ahmed Kutucu'yu göndermeye niyeti yok - Son Dakika Spor

Schalke'nin Ahmed Kutucu'yu göndermeye niyeti yok

6 saat önce

Schneider Alman basınına yaptığı açıklamada, "Onu devre arasında vermemiz mümkün değil. Gelişiminden tamamen memnunuz. Takımımızın ve gelecek planlarımızın çok önemli bir parçası" dedi.

Schalke'nin Ahmed Kutucu'yu göndermeye niyeti yok, System.String[]

Schneider Alman basınına yaptığı açıklamada, "Onu devre arasında vermemiz mümkün değil. Gelişiminden tamamen memnunuz. Takımımızın ve gelecek planlarımızın çok önemli bir parçası" dedi.


"BENİM AMACIM DÜZENLİ OYNAMAK"


Ahmed Kutucu, A Milli olduğu Andorra maçının ardından Bundesliga'da artık düzenli olarak forma giymek istediğini söylemiş ve, "Benim için bir sonraki adım Bundesliga'da sürekli oynayan bir oyuncu haline gelmek" ifadelerini kullanmıştı.


19 yaşındaki oyuncu için İspanya La Liga'dan önemli takımlarla birlikte Almanya'da Werder Bremen, Fortuna Düsseldorf ve Freiburg'un kiralama tekliflerinde bulunduğu kaydediliyor.


Bu sezon Schalke'de 8 maçta 146 dakika süre alabilen 19 yaşındaki oyuncu, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 12:51 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


19 Yaş Altı Milli Takımımız, Elit Tur'a yükseldi!
Ümit Milli Takımımız, Andorra'ya 2-0 yenildi! Milli olarak üretilen bu kolonlar ile milyonlarca lira Türkiye'de kalacak EURO 2020 Elemeleri tamamlandı! İşte şampiyonayı garantileyen 20 ülke

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 07:42:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Schalke'nin Ahmed Kutucu'yu göndermeye niyeti yok
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]