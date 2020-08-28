Schneider Electric, sürdürülebilirlik taahhütleri doğrultusunda yeşil bir gelecek için çalışıyor - Son Dakika

Schneider Electric, sürdürülebilirlik taahhütleri doğrultusunda yeşil bir gelecek için çalışıyor

Schneider Electric'in açıkladığı 2020 yarıyıl dönemine ait finansal olmayan sonuçlara göre, şirket birincil kaynak tüketimini 126 bin metrik tonun hemen üzerinde tutarak yıl sonu hedefini aştı.

Schneider Electric, sürdürülebilirlik taahhütleri doğrultusunda yeşil bir gelecek için çalışıyor, System.String[]

Schneider Electric'in açıkladığı 2020 yarıyıl dönemine ait finansal olmayan sonuçlara göre, şirket birincil kaynak tüketimini 126 bin metrik tonun hemen üzerinde tutarak yıl sonu hedefini aştı.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, üç aylık dönemlerde 2018-2020 sürdürülebilirlik taahhütleri ile ilgili ilerleme durumunu ölçen 21 Schneider Sürdürülebilirlik Etkisi (SSI) göstergesine dair sonuçları paylaşıyor. Bu hedefler Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Gelişme Hedefleri (SGH'ler) ile uyumlu ve şirketin uzun vadeli finansal olmayan performansını özetliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Sürdürülebilirlikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Gilles Vermot Desroches, son üç aylık dönemde Schneider Sürdürülebilirlik Etkisi, 10 üzerinden 7,71'lik puana ulaşırken, şirketin uyguladığı programlar aracılığıyla yıl sonu hedeflerine ulaşacaklarına inandıklarını aktardı. Desroches, "Kriz, 2020 için sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmamızı engellemeyecek. 2030 taahhütlerimiz konusunda çıtayı yüksek tutacağız. Global ekosistemimiz aracılığıyla iklim değişikliğiyle mücadele edecek ve katılımcı büyüme ile ilgili sorumluluklarımızı yerine getireceğiz. Bu doğrultuda bugün Tomorrow Rising Fonu aracılığıyla yardıma ihtiyaç duyan, 65 ülkede bir milyondan fazla kişiye ulaştık. İkinci yarıyılda eğitim ve öğretim programlarına odaklanacağız. Tüm bu çalışmalarımızı mümkün kılan ve yerel iş ortaklarımızı desteklemek için gönüllü olarak zaman ayıran çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

Schneider Electric Strateji ve Sürdürülebilirlik Global Lideri Olivier Blum ise, "Bu yıl kritik bir önem taşıyor. Dünya Limit Aşımı Günü geçen yıla kıyasla üç hafta ilerleyerek 22 Ağustos'a gelmiş olmakla birlikte daha güvenli, daha yeşil ve gerçekten katılımcı bir dünya için daha yapılacak çok şey olduğunu biliyoruz. Bu nedenle Avrupa'da Toparlanma, Reform ve Esneklik için CEO İnisiyatifi gibi inisiyatiflerde benzer düşüncedeki şirketlerle birlikte çalışıyoruz. Kovid-19 sonrasında iyileşmenin desteklenmesi önemli bir adım ancak hedef, bütünlüklü bir çevre dostu yaklaşım olmalı. Biz bu kapsamda geleceğin, her yerde ve herkes için fayda sağlayan, iklim değişikliğiyle mücadeleye hizmet eden ve dijital ve enerjiyi bir araya getiren inovasyonlarda olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

2020 Hedefi 3: Schneider müşterileri yıl sonuna kadar 120 milyon metrik ton CO2 salınımını engelleyecek

Açıklamada yer alan ifadelere göre, Schneider Electric'in, müşterilerinin emisyonlarını azaltmalarına yardımcı olma anlamındaki hedefi oldukça güçlü. 2020 yılının ikinci üç aylık dönemi itibarıyla şirket müşterileri 107 milyon metrik ton CO2 tasarrufu sağladı ve 120 milyon metrik tonluk yıl sonu hedefine ulaşılacağı öngörülüyor. Şirket, çözüm tekliflerinin emisyonları nasıl azalttığının özetlendiği İklim Etkisi İfşa Zamanı belgesini yayınladı. Bu çalışmalarda şeffaflık ve açıklık, güven oluşturmak ve eyleme teşvik etmek anahtar öneme sahip. Bu nedenle metodoloji, bağımsız bir üçüncü kurum tarafından onaylandı. Schneider Electric ekipleri, sürdürülebilir performansı mimari tasarıma dahil etmek ve projelerin pozitif çevresel etkilerini ölçmek amacıyla müşterileriyle iş birliği yapılması konusunda çalışıyor.

2020 Hedefi 8: Birincil kaynak tüketiminde 120 bin metrik ton tasarruf

Schneider Electric, birincil kaynak tüketimini 126 bin metrik tonun hemen üzerinde tutarak yıl sonu hedefini aştı. 2020 birinci yarıyıl içinde 29 bin metrik tona ulaşıldı. Bu performansın önemli bir kısmı kurşun bataryaların değiştirilmesinden kaynaklanıyor olmakla birlikte müşteri ekipmanının modernize edilmesi sürecini başlatan Schneider Electric'in ECOFIT çözümü oldu. Burada ürünün tamamı yerine dağıtım panosunun temel bileşenleri değiştiriliyor. Schneider Electric'in Stezzano- İtalya'daki tesisinde 55 Orta Gerilim devre kesici üretildi, dağıtım panoları kurtarıldı ve kullanım ömürleri uzatıldı. Böylece temel olarak Elektrik Tedarikçileri, Petrol, Gaz, Petrokimya, Madencilik, Metal ve Mineraller segmentlerinde 44 metrik ton birincil kaynak kullanımı engellendi. Ekipmanın yenilenmesi ve onarılması da bu sonuçlarda etkili oldu. Schneider Electric'in Greensboro-ABD'deki tesisinde 29 metrik ton programlanabilir kontrolör, İnsan-Makine Arayüzü ve hız kontrol cihazı onarıldı veya yenilendi, böylece kullanım ömürleri uzatıldı.

2020 Hedefi 14: Bireysel gelişim planları olan beyaz yakalı çalışanların oranı yüzde 90

SSI 2018-2020 ile birlikte şirket, çalışanlarının ve yöneticilerinin performans ve gelişim süreçlerini daha entegre hale getirdi. Bu, çalışanların performanslarının artması ve kariyerlerinin desteklenmesi için kişisel gelişim planlarının oluşturulmasını mümkün kıldı. 2020 ikinci üç aylık dönemi itibariyle bireysel gelişim planları olan beyaz yakalı çalışanların oranı yüzde 76 olarak açıklandı. Çalışanlar ve yöneticiler yıl içinde, performans ve gelişim konularındaki ilerlemenin değerlendirilmesi amacıyla düzenli toplantılara katılmaya teşvik ediliyor. Schneider Electric, gelecekteki başarısının çalışanlarının performansına, kritik beceri ve yetkinlikler geliştirebilmelerine ve kariyerlerini ilerletebilmelerine bağlı olduğunun farkında olarak bu çalışmaları sürekli olarak iyileştiriyor.

2020 Hedefi 17: Özel saha değerlendirmeleri ile İnsan Hakları ve Çevre yeterliliği almış tedarikçilerin sayısı 350

Schneider Electric, grup stratejisine uygun olarak ve Fransa Kurumsal Farkındalık Görevi Kanunu'na (2017-399) uymak amacıyla farkındalık planını uygulamaya aldı. Plan, grup ekosistemi içinde çalışan, sağlık, güvenlik ve çevre uygulamaları anlamında en fazla riske maruz kalan sahaları belirliyor ve sorunları ele alıyor. 2018'de tedarikçiler için 300 yerinde denetim hedeflendi, bir yıl sonra örnek olmak amacıyla hedef 350'ye çıkarıldı. Denetimler birkaç ay önce Kovid-19 nedeniyle durdurulmuş olmakla birlikte 298 denetim tamamlandı. Bunların 19'u 2020 1. yarıyıl içinde gerçekleşti. Ekip aynı zamanda 2019'da belirlenen uyumsuzluklar üzerinde çalıştı, bunların yüzde 65'i sonuca ulaştırıldı. Şirket, 2020'de geri kalanları da çözümlemeyi hedefliyor.

2020 Hedefi 21: VolunteerIn global platformu aracılığıyla gerçekleşen gönüllülük saati 15 bin

Schneider Electric Foundation'ın "Tomorrow Rising Fonu" Kovid-19 ile ilgili acil durum ve uzun vadeli yeniden yapılandırma faaliyetlerini destekliyor. Çalışanlar öğrencilerin desteklenmesi, sosyal girişimcilere koçluk verilmesi, hatta yalnız kişilerle iletişim kurulması gibi 'dijital görevler' için gönüllü olmaya davet ediliyor. Vakıf aynı zamanda doğrudan erişim sahibi olmayan kişiler için IT ekipmanı gibi önemli eğitim araçları sağlamak için STK'lar ile iş birliği yapıyor.

Schneider Electric, Tomorrow Rising Fonu aracılığıyla şimdiye dek 65'ten fazla ülkede çalışanlarını, müşterilerini ve iş ortaklarını mobilize etti ve 1 milyon insana yardımcı olacak 74 projeyi destekledi.

Açıklamaya göre şirketin bu dönemde elde ettiği başarılar ise şu şekilde:

Schneider Electric, 2020 Gartner Tedarik Zinciri En İyi 25 Listesinde 4. sırayı, 2020 Gartner Tedarik Zinciri En İyi 25: Avrupa En İyi 15 Listesinde 1. sırayı aldı. Şirket, EcoStruxure Microgrid Advisor ve NEO Network çözümleri için Solar Impulse Foundation'dan Solar Impulse Efficient Solution ödülüne layık görüldü. Şirket, ayrıca Hannover Messe'de SF-6 İçermeyen Orta Gerilim Anahtarlama Donanımı ile Endüstriyel Enerji Verimlilik Ödülünü kazandı.

Birleşmiş Milletler, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 18:35 - Kaynak: AA

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