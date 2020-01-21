Scoutium ve Beşiktaş JK Türkiye'deki genç yetenekleri keşfetmek için iş birliği anlaşması imzaladı

Beşiktaş Jimnastik Kulübü ile dijital futbol gözlemciliği platformu arasında yapılan iş birliği ile oyuncu ve takım analizleri gerçekleştirilerek, genç yeteneklerin Türk futboluna kazandırılması sağlanacak. Dijital futbol gözlemciliği platformunun CEO'su Efe Aydın, "Beşiktaş JK bünyesinde altyapıları ve kadın futbol takımını yöneten Beşiktaş Futbol Akademi'ye de yetenek keşfetme konusunda katkı vermeye başlıyoruz" dedi.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü ile 200'den fazla eğitimli ve lisanslı gözlemcisinin genç yetenekleri keşfettiğini belirttiği dijital futbol gözlemciliği platformu Scoutium arasında iş birliği anlaşması imzaladı. Scoutium, bu anlaşma ile sezonun ikinci yarısında, Beşiktaş Futbol Akademi bünyesindeki U19, U17, U15 ve Kadın takımları başta olmak üzere tüm yaş grupları için oyuncu ve takım analizlerini gerçekleştirecek.

"KULÜPLERE YENİ SPORCU KEŞFETMELERİ KONUSUNDA HİZMET VERİYORUZ"

Kulüplere yeni sporcu keşfetmeleri konusunda hizmet verdiklerini duyuran Scoutium, Beşiktaş JK ile hayata geçirdiği iş birliği sayesinde, altyapı ve kadın takımlarının yer aldığı Beşiktaş Futbol Akademi ile tüm yaş gruplarında Türkiye'deki diğer oyuncu ve takımlar hakkındaki analizleri kulüple paylaşacak. Türkiye'de oynanan tüm maçların 90 dakikalık videoları ile futbolcuların detaylı analizlerini çıkardıklarına dikkat çeken dijital futbol gözlemciliği platformu Scoutium'un 50'den fazla şehirde 200'den fazla gözlemcisi bulunuyor. Türkiye çapında 150 bin kullanıcıya ulaştıklarını ifade eden Scoutium, 2019 yılında 83 farklı kulübe oyuncu ve takım analizi ile destek olduğunu da vurgu yaptı. Şirket, 18 bin 750 adet videolu oyuncu ve takım analizini sistemine kattığını, 15 gözlemcisinin de Scoutium ile kendini göstererek kulüplerde çalışma fırsatı yakaladığını kaydetti.

"EN TEMEL PROBLEM FUTBOLCULARIN KEŞFEDİLEBİLECEĞİ ANALİZ SİSTEMİ YOK"

Beşiktaş JK ile yapılan iş birliği hakkında bilgi veren Scoutium CEO'su Efe Aydın, "Futbolcular açısından Türkiye ve dünyada yetenek gözlemciliği alanındaki en temel problem, özellikle altyapı ve alt liglerde futbolcuların keşfedilebileceği yerli ya da global bir videolu analiz sisteminin bulunmaması. Kulüpler için ise, kendilerine uygun oyuncuları keşfedebileceği video, analiz ve istatistiklere ulaşamamaları. Scoutium, 90 dakikalık videolu oyuncu ve takım analizlerini gözlemcileri vasıtası ile kulüp ve oyuncular tarafından kolaylıkla erişilebilen bir platformda toplayarak, futbolda oyuncu ve kulüplere fırsat eşitliği ağlıyor. Bu doğrultuda, Beşiktaş JK bünyesinde altyapıları ve kadın futbol takımını yöneten Beşiktaş Futbol Akademi'ye de yetenek keşfetme konusunda Scoutium ile katkı vermeye başlıyoruz" dedi.

Türkiye'nin en köklü camialarından biri olan Beşiktaş JK ile iş birliklerini duyurmaktan mutluluk duyduklarını belirten Scoutium Globalleşme Direktörü Ali Keçecioğlu ise, "Beşiktaş Akademi ile sezonun ikinci yarısında U19, U17, U15 ve kadın takımları başta olmak üzere tüm yaş grupları için oyuncu ve takım analizlerinin sağlanması için anlaştık. Beşiktaş ve Türk futboluna karanlıkta kalmış yetenekleri kazandırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"BEŞİKTAŞ JK KADIN FUTBOLUNUN GELİŞİMİNE DE KATKI SAĞLAYACAK"

Beşiktaş Futbol Akademi Direktörü Necmettin Çelikhan ise, altyapıdaki oyuncuların gelişimi ve oyuncu grubunun kalitesinin en önemli öncelikleri olduğunu vurguladı. Çelikhan şunları söyledi: "Gelişen dünya ile görüntülü analizlere dijital platform üzerinden ulaşmamızı sağlayan Scoutium ile futbolcu ve takım analizleri konusunda bir iş birliğine gidiyoruz. Böylece alt yaş gruplarında karanlıkta kalmış yetenekleri öncelikle Beşiktaş'a ve sonrasında Türk futboluna kazandıracağız" Çalışmalarının ölçeğinin sadece altyapı ile de sınırlı olmadığını ifade eden Çelikhan, kadın A takımı için de Scoutium sistemini kullanarak en iyi kadroyu oluşturup, kadın futbolunun gelişimine katkı sağlayacaklarını belirtti.