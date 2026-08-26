SDG'nin feshi sonrası Kılıçdaroğlu'ndan 3 dilde mesaj - Son Dakika
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SDG'nin feshi sonrası Kılıçdaroğlu'ndan 3 dilde mesaj

SDG\'nin feshi sonrası Kılıçdaroğlu\'ndan 3 dilde mesaj
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Terör örgütü SDG'nin kendisini feshederek Suriye devlet kurumlarına entegre olduğunu açıklamasının ardından, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sürece ilişkin kapsamlı bir değerlendirme metni yayımladı. Sosyal medya hesabı üzerinden Türkçe, Kürtçe ve Arapça mesajlar veren Kılıçdaroğlu, bölgesel barış vurgusu yaparak konunun Türkiye'nin iç huzuruna sağlayacağı katkılara dikkat çekti.

Terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi'nin SDG'nin feshedildiğini duyurmasının ardından gözler siyaset dünyasından gelecek tepkilere çevrilmişti. Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrasında CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye'de kalıcı barış yolunda atılan adımları memnuniyetle karşıladığını belirterek süreci Türkiye açısından tarihi bir eşik olarak tanımladı. 

Suriye Kürtlerinin temel haklarının güvence altına alındığı ve tüm grupların eşit yurttaşlık temelinde yaşadığı bir Suriye'nin herkesin yararına olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "SDG’nin silahlı yapılarının Suriye devletine entegrasyonu yönündeki gelişmeler, yalnızca Suriye’nin geleceği açısından değil, bölgemizin huzuru ve güvenliği açısından da büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

"ÇÖZÜMÜN ADRESİ TBMM OLMALIDIR"

Gelişmelerin iç siyasetteki yansımalarına da değinen CHP lideri, bu yeni dönemin Türkiye'nin kendi iç barışını sağlaması adına acilen değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Açıklamasında silahların tamamen bırakılması ve demokrasinin güçlenmesi temennisinde bulunan Kılıçdaroğlu, "Bu gelişmeler Türkiye açısından da önemli bir fırsat sunmaktadır. Kürt meselesini silahın ve çatışmanın gölgesinden tamamen çıkararak demokratik siyasetin, hukukun ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin çatısı altında çözmek zorundayız" diyerek meselenin çözüm adresinin meclis olduğunu bir kez daha güçlü bir şekilde yineledi.

ÜÇ DİLDE KARDEŞLİK MESAJI

Ortadoğu'nun kaderinin başka ülkelerin çıkar hesaplarıyla değil, o coğrafyada yaşayan halkların ortak iradesiyle belirlenmesi gerektiğini savunan Kılıçdaroğlu, geçmiş yıllarda gündeme getirdiği Ortadoğu Barış ve İş Birliği Teşkilatı (OBİT) projesini tekrar hatırlattı. Türkiye, İran, Irak ve Suriye'nin öncülüğünde bölgesel bir iş birliği yapılanmasının tarihi bir ihtiyaç olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, "Vakit kaybetmemeliyiz. Türkiye, Orta Doğu’da savaşların tarafı değil, barışın kurucu gücü olmalıdır" şeklinde konuştu. Sözlerini, "Türklerin, Kürtlerin ve Arapların ortak geleceği barıştadır" diyerek sürdüren Kılıçdaroğlu, paylaşımını Türkçe, Kürtçe ve Arapça dillerinde "Yaşasın halkların kardeşliği! Bijî biratiya gelan!" ifadeleriyle tamamladı.

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Son Dakika Siyaset SDG'nin feshi sonrası Kılıçdaroğlu'ndan 3 dilde mesaj - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mesut Zafer Mesut Zafer:
    Aparat iş başında.. 1 0 Yanıtla
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