Sebastian Jurado'dan Beşiktaş'a transfer yanıtı: "Haberim yok" - Son Dakika
Son Dakika Spor Sebastian Jurado'dan Beşiktaş'a transfer yanıtı: 'Haberim yok' - Son Dakika Spor

Sebastian Jurado'dan Beşiktaş'a transfer yanıtı: "Haberim yok"

6 saat önce

Spor Arena Dış Haberler | Beşiktaş'ın ilgilendiği iddia edilen Meksikalı kaleci Sebastian Jurado, konu hakkında ülkesinin basınına konuştu.

Sebastian Jurado'dan Beşiktaş'a transfer yanıtı:

Spor Arena Dış Haberler | Beşiktaş'ın ilgilendiği iddia edilen Meksikalı kaleci Sebastian Jurado, konu hakkında ülkesinin basınına konuştu.


"TEKLİFTEN HABERİM YOK"


"Beşiktaş'ın seninle ilgilendiği doğru mu?" sorusunu yanıtlayan Jurado, "Beşiktaş'ın teklifinden haberim yok. Bana bir şey ulaşmadı. Haberleri ben de gördüm ama konu hakkında bir bilgiye sahip değilim" ifadelerini kullandı.


Cruz Azul ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki file bekçisi, bu sezon 18 maçta oynadı ve 2 kez kalesini gole kapattı.


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Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 07:11 
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