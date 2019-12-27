Sebastian Jurado'dan Beşiktaş'a transfer yanıtı:

Spor Arena Dış Haberler | Beşiktaş'ın ilgilendiği iddia edilen Meksikalı kaleci Sebastian Jurado, konu hakkında ülkesinin basınına konuştu.



"TEKLİFTEN HABERİM YOK"



"Beşiktaş'ın seninle ilgilendiği doğru mu?" sorusunu yanıtlayan Jurado, "Beşiktaş'ın teklifinden haberim yok. Bana bir şey ulaşmadı. Haberleri ben de gördüm ama konu hakkında bir bilgiye sahip değilim" ifadelerini kullandı.



Cruz Azul ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki file bekçisi, bu sezon 18 maçta oynadı ve 2 kez kalesini gole kapattı.



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