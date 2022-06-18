Seben Guz Deresi Kanyonu ekoturizme kazandırılıyor - Son Dakika
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Seben Guz Deresi Kanyonu ekoturizme kazandırılıyor

18.06.2022 16:38
Seben Guz Deresi Kanyonu ekoturizme kazandırılıyor

Bolu'nun Seben ilçesinde bulunan 12 kilometre uzunluğundaki Guz Deresi Kanyonu'nun ekoturizme kazandırılması için çalışma yürütülecek.

Bolu'nun Seben ilçesinde bulunan 12 kilometre uzunluğundaki Guz Deresi Kanyonu'nun ekoturizme kazandırılması için çalışma yürütülecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı Ekosistem Hizmetleri Daire Başkanı Özgür Balcı ve Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk liderliğinde bölgeye gelen inceleme ekibi, Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak ile Guz Deresi Kanyonu'nun güzergahıyla ilgili ön etüt çalışması yaptı.

Kavak, hem ilçe halkından hem de doğa yürüyüşlerini seven vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda bölgenin turizme kazandırılması noktasında önemli bir adım attıklarını ifade etti.

Bölgedeki asıl çalışmaların ekim ayında başlayacağını dile getiren Kavak, "Buraya gelen misafirlerimize 12 kilometrelik kanyonun tamamını gezdirmemize imkan yok. Kısa bir parkur olsun, yürüyüş yolları olsun, ekoturizm rotası belirlensin, köprü, yürüyüş yolları, seyir terasları olsun. Bu şekilde bir etüt çalışması yapıldı." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Seben, Kavak, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seben Guz Deresi Kanyonu ekoturizme kazandırılıyor - Son Dakika

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