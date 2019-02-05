Son Dakika Haberleri: Sebze fiyatlarında artış sona mı erdi?

Sebze fiyatlarında artış sona mı erdi?

1 saat önce

Haller Federasyonu Başkan Yardımcısı Faruk Akbaş, geçen ayın zam şampiyonu sebzelerde fiyat düşüşlerinin görüldüğünü söyledi.

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Haller Federasyonu Başkan Yardımcısı Faruk Akbaş, geçen ayın zam şampiyonu sebzelerde fiyat düşüşlerinin görüldüğünü söyledi. Ocakta yüzde 87,87 ile zam şampiyonu olan çarliston biberin yüzde 30 ucuzladığını belirten Akbaş, yüzde 80,94 artış görülen patlıcan fiyatının da yüzde 50 düştüğünü bildirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:57 

Faruk Akbaş, Ekonomi
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