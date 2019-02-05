Sebze fiyatlarında artış sona mı erdi?
1 saat önce
Haller Federasyonu Başkan Yardımcısı Faruk Akbaş, geçen ayın zam şampiyonu sebzelerde fiyat düşüşlerinin görüldüğünü söyledi.
Haller Federasyonu Başkan Yardımcısı Faruk Akbaş
, geçen ayın zam şampiyonu sebzelerde fiyat düşüşlerinin görüldüğünü söyledi. Ocakta yüzde 87,87 ile zam şampiyonu olan çarliston biberin yüzde 30 ucuzladığını belirten Akbaş, yüzde 80,94 artış görülen patlıcan fiyatının da yüzde 50 düştüğünü bildirdi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:57
Hali Ziyaret Eden Ekrem İmamoğlu Davul ve Zurnalarla Karşılandı
Bursa'da Üretilen Siyah İncir, Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Aldı
Dolar Güne 5,21 Seviyelerinde Başladı
IKEA, Mobilya Kiralama Hizmeti Başlatmayı Planlıyor