Seçim gecesi başından vurulan Kübra'dan 4 ay sonra acı haber geldi - Son Dakika

Seçim gecesi başından vurulan Kübra'dan 4 ay sonra acı haber geldi

Son Güncelleme: 25.09.2023 10:30

ŞANLIURFA'da, Cumhurbaşkanlığı Seçiminin ikinci tur oylamasının ardından yapılan kutlamalarında maganda kurşunuyla başından yaralanan Kübra Çoban (15), yoğun bakımdaki 4 aylık yaşam mücadelesini kaybetti.

Şanlıurfa'da, Cumhurbaşkanlığı Seçiminin ikinci tur oylamasının ardından yapılan kutlamalarında maganda kurşunuyla başından yaralanan Kübra Çoban (15), yoğun bakımdaki 4 aylık yaşam mücadelesini kaybetti.

ALIŞVERİŞ YAPIP EVİNE DÖNÜYORDU

28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasında Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından, Şanlıurfa'da birçok kişi tabanca ve tüfeklerle havaya ateş açarak kutlama yaptı. Gece saatlerinde oturduğu Eyyüpnebi Mahallesi'nde bakkaldan alışveriş yaptıktan sonra evine dönen lise öğrencisi Kübra Çoban, kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabancadan çıkan kurşunun başına isabet etmesi sonucu yere yığıldı.

HAYATA TUTUNAMADI

Kanlar içerisinde kalan Çoban, çağrılan sağlık ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kübra Çoban, ilk müdahalesinin ardından yoğun bakım ünitesine alındı. Entübe edilen Çoban'ın yakınları ise hastane bahçesinde umutlu bekleyişlerini devam etti. 4 aylık süreçte 3 kez ameliyat olan Kübra Çoban, dün gece saatlerinde yaşamını yitirdi.

MAGANDALAR HALA BULUNAMADI

28 Mayıs'ta yapılan kutlamalarda Topdağı Mahallesi'nde de Emirhan Gelgil, başına isabet kurşun nedeniyle kaldırıldığı hastanede 1 Haziran günü yaşamını yitirmişti. Öte yandan polis ekipleri, Çoban ve Gelgil'in ölümlerine yol açan tabancaları ateşleyen magandaların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA

28 Mayıs Seçimi, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seçim gecesi başından vurulan Kübra'dan 4 ay sonra acı haber geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Seçim gecesi başından vurulan Kübra'dan 4 ay sonra acı haber geldi - Son Dakika
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