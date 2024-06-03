Hizbullah Roketleriyle İsrail'de Çıkan Yangına 14 Ekip Müdahale Ediyor - Son Dakika
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Hizbullah Roketleriyle İsrail'de Çıkan Yangına 14 Ekip Müdahale Ediyor

Lübnan'daki Hizbullah tarafından atılan roketlerin İsrail'de çıkardığı yangına 14 ekiple müdahale edildiği belirtildi. İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celil bölgesinde çıkan yangına 5 saattir müdahale eden 14 ekip, yangını kontrol altına aldı. Bazı evler yangın nedeniyle tahliye edildi. Yangınlara 6 yangın söndürme uçağıyla müdahale edildi ve Hizbullah tarafından atılan yeni roketler nedeniyle yangınlar tekrarladı. İsrail, Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürürken kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

03.06.2024 20:53
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Lübnan'daki Hizbullah tarafından atılan roketlerin İsrail'de çıkardığı yangına 14 ekiple müdahale edildiği belirtildi.

İsrail merkezli "Ynet" haber sitesinde yer alan haberde, ülkenin kuzeyindeki Yukarı Celil bölgesinde yer alan sıradağlarda çıkan yangına 14 ekibin 5 saattir müdahale ettiği aktarıldı.

İsrail'in "Margaliot" yerleşim birimindeki evlere yaklaşan yangının kontrol altına alındığına işaret edilen haberde, bölgedeki bazı evlerin yangın nedeniyle tahliye edildiği belirtildi.

"Ynet" haber sitesindeki başka bir haberde de yangının, Lübnan'daki Hizbullah tarafından dün atılan bir dizi roketin ardından çıktığına dikkat çekildi.

Yangınlara 6 yangın söndürme uçağıyla müdahale edildiği vurgulanan haberde, Hizbullah tarafından fırlatılan yeni roketler nedeniyle yangınların tekrarladığına işaret edildi.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2024'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

Bu çatışmalarda 325 Hizbullah mensubu, 65 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirilmişti.

Kaynak: AA

Lübnan, İsrail, Gazze, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hizbullah Roketleriyle İsrail'de Çıkan Yangına 14 Ekip Müdahale Ediyor - Son Dakika

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