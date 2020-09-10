Seçimin ardından Karadağ'da 'hükümet' krizi; siyasi analistler DHA'ya değerlendirmede bulundu - Son Dakika

Seçimin ardından Karadağ'da 'hükümet' krizi; siyasi analistler DHA'ya değerlendirmede bulundu

KARADAĞ'da yapılan genel seçimlerde Sosyalistlerin Demokratik Partisi (DPS) 'nin seçimi kaybedip, muhalif kanattan DP' nin zaferini ilan etmesinin ardından kentte protestolar yapılırken, müslüman boşnak nüfusa karşı ırkçı saldırılar gerçekleşti.

Seçimin ardından Karadağ'da 'hükümet' krizi; siyasi analistler DHA'ya değerlendirmede bulundu, System.String[]

KARADAĞ'da yapılan genel seçimlerde Sosyalistlerin Demokratik Partisi (DPS) 'nin seçimi kaybedip, muhalif kanattan DP' nin  zaferini ilan etmesinin  ardından kentte  protestolar yapılırken,  müslüman boşnak nüfusa karşı ırkçı saldırılar gerçekleşti.  Müslümanların evlerini ve dükkanlarını yağmalayıp, duvarlara "Türkler Defolun" yazıları yazıldı.

Seçim sonuçlarıyla ilgili DHA' ya değerlendirmelerde bulunan siyasi  analistler "Yeni hükümette, Belgrad ve Moskova siyasetinin doğrudan doğruya kontrolü altında olan birtakım insanlar oldukça, hayati ulusal çıkarlarımız da bir o kadar tehlike altında olacaktır" dedi.

Karadağ'da 30 yılı aşkın süredir iktidarda bulunan Cumhurbaşkanı Milo Djukanoviç'in genel başkanı olduğu  Sosyalistlerin Demokratik Partisi (DPS), 30 Ağustos'ta yapılan genel seçimde en çok oyu alsa da Ulusal Meclisteki çoğunluğu bir farkla muhalif kanada kaptırdı.

Seçimde galip gelen Sırp Ortodoks Kilisesine (SPC) yakınlığı ile bilinen Demokrat Cephe (DF) öncülüğündeki ittifak önemli bir başarı elde ederek diğer muhalif ittifaklarla mecliste çoğunluğu ele geçirdi. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından ise parti destekçileri şehirde kutlamalar yaptı. Seçimden birkaç gün önce ve seçimden sonra Müslüman Boşnaklara karşı yapılan ırkçı saldırılar da gündeme geldi.  Seçimin ardından yaşanan etnik ve politik krizle ilgili Karadağlı Siyasi Analist Ljubomir Filipoviç ve Siyasi Analist Hamdi Fırat Büyük, DHA'ya değerlendirmelerde bulundu. "DPS'NİN ÇOĞUNLUĞU SAĞLAYAMADIĞI BİR DURUMLA İLK KEZ KARŞI KARŞIYAYIZ"Ljubomir Filipoviç, "Otuz senenin ardından Karadağ'da hükümet demokratik yollarla değişti. ve bu kez, meclisteki en kuvvetli parti olarak kalsa da, Karadağ Sosyalistlerin Demokrat Partisi'nin (DPS) geleneksel ortaklarıyla beraber çoğunluğu sağlayamadığı bir durumla ilk kez karşı karşıyayız. Muhalefeti oluşturan üç grup ziyadesiyle çeşitlilik arz ediyor. Seçimin ardından sokaklarda kutlama yapan ve azınlık halkları arasında huzursuzluğa sebebiyet veren ekstrem-sağ Sırp milliyetçi oluşumlardan NATO üyeliğine destek veren ve yıllar boyunca retoriğinde reform gündemi hakkında ısrarcı olan pro-Avrupacı ve pro-Batıcı URA'ya (Birleşmiş Reform Hareketi) kadar. Seçimin ardından DPS, kısmi yenilgiyi kabullendi. Ancak, bir ihtimal gelecekte sağlanacak olan çoğunluğun bir parçası olabilmek veya en azından, onların söylediği üzere, pro-Avrupacı yollarında onlara destek olacak bir azınlık hükümetine destek verebilmek amacıyla kendisine bir alan bıraktı" dedi.Yeni çoğunluğun ekseriyeti, etnik ve dini azınlıklar söz konusu olduğunda oldukça tek başına hareket eden partilerden oluştuğunu ifade eden Filipoviç, "Her ne kadar ılımlı konuşarak bunu saklamaya çalışıyor olsalar da zaferleri birçok kişiyi, uygunsuz ve Boşnak azınlığa mensup vatandaşlara karşı güvenlik tehdidi oluşturacak kutlamalar yapmaya teşvik etti. Bu durum, aylardır süregelen ve Boşnak-Arnavut azınlığı, değiştirilmiş olan, sözüm ona rejimin ortağı olarak hedefleyen, bir kampanyanın neticesi olarak ortaya çıkmış olmakla beraber bir yerde endişe vericiydiö şeklinde konuştu."ULUSAL ÇIKARLARIMIZ DA BİR O KADAR TEHLİKE ALTINDA OLACAK"Yeni hükümet ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Filipoviç, "Yeni hükümet bir sene içerisinde Karadağ'ın dış politika önceliklerini, gündemimizi ve istikametimizi, yani Avrupa-Atlantik entegrasyonuyla olan yatışmış ilişkilerimizi tehlikeye atamaz. Ancak kesinlikle, yeni hükümette ve yeni çoğunlukta yer alacak olan Belgrad ve Moskova siyasetinin doğrudan doğruya kontrolü altında olan birtakım insanlar oldukça, hayati ulusal çıkarlarımız da bir o kadar tehlike altında olacaktır. Hükümettekiler Karadağ dışında bir ülkeye güvenirlerse, Karadağ'a sadık kalamazlar" ifadelerini kullandı.Karadağ'ın turizminin çökmekte olduğunu belirten Filipoviç sözlerine şöyle devam etti: "Önümüzde büyük bir güçlük var. Karadağ ekonomik sıkıntı içerisinde. Dünya ne kadar sıkıntıdaysa, aynı şekilde Karadağ'da da sıkıntıda. Ancak bu durum Karadağ'ın çökmekte olan turizminin bir sonucudur. Bizim gayri safi yurt içi hasılamızın üçte biri turizmden gelmekte, bu sene hiç gelmediğini dahi söyleyebilmek mümkün. Emlak piyasası da turizmle doğrudan ilişkili. Birçok Türk vatandaşı burada emlak yatırımı yapıyor, aynı zamanda Türk işletmelerine örnek olarak burada Türk vatandaşları tarafından işletilen bir kumarhane var. MERIT örneğin, Karadağ'da bir kumarhane zinciri. Eğer yabancı yatırımcıları kaybedersek buna bağlı olarak insan ve gelir de kaybediyoruz. Karadağ ekonomik krizin derinleştiği bir döneme giriyor, bu yüzden bir yandan DPS'nin yetkisiz bırakılacağı, bir diğer yandan da öz yönetime tahripkar birtakım güçlerin girmesini engelleyecek bir azınlık geçiş hükümetinin kurulmasının en iyi çözüm olacağını umuyorum.ö"MÜSLÜMANLARA YAPILAN BU SALDIRILAR KABUL EDİLEMEZöMüslüman Boşnakların yaşadığı bölgelerde gerçekleşen ırkçı saldırılarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Hamdi Fırat Büyük ise, "Bu saldırıları kim yaptı diye düşündüğümüz zaman, ilk akla gelen, Sırp aşırı milliyetçiler. Ama Sırp milliyetçiler de bunları kendilerinin yapmadığını, Milo Djukanovic'in partisinin ve özel polisinin bu saldırıları yaptığını iddia ediyorlar. İddialar ne olursa olsun, Müslüman Boşnaklara yapılan bu saldırılar kabul edilemez. Karadağ'da nüfusun yüzde 20'sini oluşturuyorlar. Arnavutları da katarsak, ülkenin yaklaşık 4'te 1'inin Müslümanlardan oluştuğunu söylemek mümkün. Özellikle Karadağ'ın Sırbistan'dan bağımsızlık kazanması sürecinde ve sonrasında Djukanoviç'in iktidarını koruması sonrasında, Müslümanların Djukanoviç'e verdiği destek büyük bir önemdeydi. Açıkçası Müslümanlar bir anahtar rolü üstleniyordu. Bu nedenle de Boşnaklara yapılan saldırı, esasında Djukanoviç'in iktidarına ve Müslümanların bu zamana kadar verdiği desteğe yapılmıştır diyebilirizö dedi."SEÇİM BİTMİŞ OLSA DA HÜKÜMETİ KİMİN KURACAĞI TARTIŞMA KONUSU OLMAYA DEVAM EDECEKöMuhalefetin bir arada ülke kurup yönetme becerisi gösterip gösteremeyeceğinin de bir soru işareti olduğunu ifade eden Büyük, "Muhalefetin içerisindeki en büyük grup Sırp milliyetçiler. Bu partiler, Rus yanlısı ve Sırbistan yanlısı. Ülkenin NATO'dan bir şekilde ayrılmasını ve Rus yanlısı bir siyaset izlemesini ve hatta ilerleyen dönemlerde Karadağ ve Sırbistan'ın birleşmesini savunuyorlar. Baktığımızda, bunun içerisinde liberaller ve sosyal demokratlar da varö diyerek hala Avrupa Birliği yanlısı ve ülkenin geleceğini NATO'da gören partiler olduğunu söyledi.Azınlıklara yönelik politikalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Büyük, sözlerine şöyle devam etti:  "Djukanoviç düştükten sonra bir teknokrat uzman hükümeti kurulacağını söyledi ancak bunların detayları hala bilinmiyor. O nedenle, 30 yıldır ülkeyi yöneten tecrübeli bir siyasetçi. Ayrıca 2023 yılına kadar da cumhurbaşkanlığına devam edecek. Her ne kadar seçim bitmiş olsa da Karadağ'da siyasi tartışmalar, ülkede hükümetin kimin kuracağı ya da ileride hükümetin düşüp düşmeyeceği büyük bir tartışma konusu olmaya devam edecek.ö"DF, TEK BAŞINA İKTİDARI YÖNETEBİLECEK BİR DURUMDA DEĞİLöKaradağ'ın diplomatik ve siyasi ilişkileriyle ilgili konuşan Büyük, "Kısa ve orta vadede Karadağ'ın NATO üyeliğinden çıkması, Avrupa Birliği ile ilişkileri kesmesi, Sırbistan ile birleşmesi ya da yeniden Rus yanlısı bir siyaset izlemesi pek mümkün görünmüyor. Zaten muhalefet bloğu da, DF (Demokratska Fronta) de ülkenin NATO ve Avrupa Birliği gündemini desteklediğini açıkladı. Bu desteğin samimiyeti tartışılır. Ancak DF her ne kadar parlamentodaki ikinci en büyük parti olsa da tek başına iktidarı yönetebilecek bir durumda değil. Seçim ittifaklarına ya da hükümette koalisyona muhtaç durumda. Dolayısıyla böyle radikal kararları hayata geçirmesi pek mümkün değilö şeklinde konuşarak Djukanoviç'in fikir ayrılıklarından yararlanarak hükümeti yeniden ele geçirmeye çalışacağını ifade etti."CİDDİ BİR ETNİK TANSİYON YÜKSEKLİĞİ VARöKaradağ'da ciddi bir etnik tansiyon yüksekliği olduğunu belirten Büyük, "Bu saldırılardan sonra Sırp partisinin protestoları oldu. Bunun dışında Djukanoviç ve ittifakını destekleyen gruplar, başkent Podgorica'da bir protesto düzenledi ve 50 bin kişi katıldı. Türkiye ile kıyaslandığında sayı çok çok küçük olabilir ama Karadağ'ın nüfusu 600 bin. Yani neredeyse ülkenin yüzde 10'u bir meydanda toplanarak bir protesto gerçekleştirdi. DF ve diğer Sırp partileri de bundan sonra Karadağ'ın birçok şehrinde protesto düzenleyeceğini söyledi. Yani tansiyon sürekli olarak yükselmeye devam edecekö diyerek saldırıların yeniden gerçekleşmeyeceğine yönelik herhangi bir garanti olmadığını vurguladı.

Tarihte sürekli olarak, sadece Karadağ'da değil, Sırbistan'da da, Bosna'da da sürekli olarak bu tarz etnik gerilimlerin yüksek olduğunu belirten Büyük, "Bu dönemlerde kaybedenler Müslüman Boşnaklar ve Arnavutlar oldu. Çeşitli katliamlara ve soykırımlara uğradılar. Elbette bunun yeniden gerçekleşmesi için şartlar müsait değil. Böyle bir şey olması da istenmez. Ancak burada anlamamız gereken önemli nokta şu, Boşnaklara yapılan saldırıyı her iki siyasi cephe de bir anlamda siyasi malzeme olarak kullanıyor. Djukanoviç, 'Ben olmazsam azınlıklara bu tarz saldırılar olur' diyor. Bunu yaparak hem kendis seçmenine hem Müslümanlara mesaj veriyor. Aynı zamanda batıya ve Avrupa Birliği'ne mesaj veriyor. 'Ben hala bu ülkede en tercih edilebilir liderim' demek istiyor. Sırplar da, bu tarz saldırıları onlar yapıyorsa, kendi seçmenini kenetlemiş oluyor. Dolayısıyla Boşnakların ve Boşnaklara yapılan saldırıların bir siyasi malzeme haline geldiğini görüyoruzö ifadelerini kullanarak sözlerine son verdi.

Müslüman, Karadağ, Hükümet, Boşnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 13:03 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Seçimin ardından Karadağ'da 'hükümet' krizi; siyasi analistler DHA'ya değerlendirmede bulundu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

TFF 1. Lig maçları TRT'de şifresiz olarak yayınlanacak Yunanistan'dan küstah sözler: Türkiye, Doğu Akdeniz'deki tüm gemilerini derhal çekmeli Bakan Soylu duyurdu, yeni sistem geliyor! Artık radarı görünce yavaşlamak cezadan kurtarmayacak Parti Sözcüsü Öztrak'ın koronaya yakalandığı CHP'de Kılıçdaroğlu'nun test sonucu belli oldu Şeyma'yı öldüren babaya, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi Fenerbahçe, borsada 5 milyar TL değerine ulaşan ilk Türk kulübü oldu Dolandırıcılar, yemek siparişi verip kuryeleri tuzaklarına düşürüyor Mısır'da bir kişinin midesinden 6 bin 500 Mısır lirası çıktı Cem Yılmaz'ın ağabeyinin PTT'ye sorduğu soru sosyal medyada gündem oldu! Vatandaşlardan destek mesajı yağdı Milli futbolcu Umut Meraş, Fransız ekibi Le Havre'den ayrılmak istiyor Beşiktaş'ın Diego Costa için 10 milyon euro önerdiği iddia edildi Mühendis genç kız otel odasında dehşeti yaşadı! Uyandığında yatağında tanımadığı bir adam vardı Teber güdüm kitli mühimmat ilk kez İHA'dan atıldı Oğlunun düğününde kalp krizi geçiren babayı yaşatma çabaları sonuçsuz kaldı Seminere katılan eğitimcinin koronavirüs testi pozitif çıkınca 32 öğretmen karantinaya alındı
Son Dakika! Dışişleri Bakanlığı, Macron'un skandal sözlerine cevap verdi: Kendi acziyetinin dışa vurumudur Son Dakika! Dışişleri Bakanlığı, Macron'un skandal sözlerine cevap verdi: Kendi acziyetinin dışa vurumudur         
15:07
Boyu 65 metre, ağırlığı 18 ton! Türbin kanadı koca koca binaların arasından böyle taşındı Boyu 65 metre, ağırlığı 18 ton! Türbin kanadı koca koca binaların arasından böyle taşındı         
15:02
Beşiktaş'a transferi konuşulan Gökhan Töre'den çarpıcı sözler: Henüz hiçbir takımla anlaşmadık Beşiktaş'a transferi konuşulan Gökhan Töre'den çarpıcı sözler: Henüz hiçbir takımla anlaşmadık         
14:52
Tüm insanlığı koronavirüsten daha tehlikeli bir sağlık sorunu bekliyor: Antibiyotik direnci Tüm insanlığı koronavirüsten daha tehlikeli bir sağlık sorunu bekliyor: Antibiyotik direnci         
14:44
Büyüklüğüyle görenleri hayrete düşürüyor! Velikan cinsi tavşanlar 2 bin liradan alıcı buluyor Büyüklüğüyle görenleri hayrete düşürüyor! Velikan cinsi tavşanlar 2 bin liradan alıcı buluyor         
14:40
Eskişehirspor, Metehan Altunbaş'ın LASK Linz'e transfer olduğunu duyurdu Eskişehirspor, Metehan Altunbaş'ın LASK Linz'e transfer olduğunu duyurdu         
14:28
Borsa İstanbul'da işlem gören en değerli şirket BİM oldu Borsa İstanbul'da işlem gören en değerli şirket BİM oldu         
14:17
Oryantal Didem, canlı yayındaki dans performansıyla izleyenleri büyüledi Oryantal Didem, canlı yayındaki dans performansıyla izleyenleri büyüledi         
14:10
Tıp fakültesi öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti Tıp fakültesi öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti         
14:05
Fotokapana bu sefer avokado hırsızları yakalandı Fotokapana bu sefer avokado hırsızları yakalandı         
13:59
Eski sevgilisi balkondan düşen Nihal Candan, acı olayın detaylarını dinlerken gözyaşlarına hakim olamadı Eski sevgilisi balkondan düşen Nihal Candan, acı olayın detaylarını dinlerken gözyaşlarına hakim olamadı         
13:38
Robot köpekler ABD ordusunun tatbikatına katıldı Robot köpekler ABD ordusunun tatbikatına katıldı         
13:12
Cinsel saldırı sonucu hamile kalan genç kızın kürtaj talebinin reddedilmesi hak ihlali sayıldı Cinsel saldırı sonucu hamile kalan genç kızın kürtaj talebinin reddedilmesi hak ihlali sayıldı         
12:53
Bakan Albayrak'a yönelttiği 7 soruya aldığı yanıt, MHP'li vekili tatmin etmedi Bakan Albayrak'a yönelttiği 7 soruya aldığı yanıt, MHP'li vekili tatmin etmedi         
12:38
Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim'in sahibine dolandırıcılık davası açıldı: 40 yıla kadar hapsi isteniyor Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim'in sahibine dolandırıcılık davası açıldı: 40 yıla kadar hapsi isteniyor         
12:18
Eşinden boşanacak olan Damla Ersubaşı'nın program çekimleri ertelendi Eşinden boşanacak olan Damla Ersubaşı'nın program çekimleri ertelendi         
10:55
Oyuncu Gurur Aydoğan, Sen Çal Kapımı dizisine dahil oldu Oyuncu Gurur Aydoğan, Sen Çal Kapımı dizisine dahil oldu         
10:55
Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in halefi yoğun bakımdayken yaptığı paylaşım tepki çekti Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in halefi yoğun bakımdayken yaptığı paylaşım tepki çekti         
10:28
Burak Yılmaz'la barışan İstem Atilla, kızlarıyla birlikte Fransa'ya yerleşti Burak Yılmaz'la barışan İstem Atilla, kızlarıyla birlikte Fransa'ya yerleşti         
10:27
Sosyetik kasap Nusret Gökçe, kahve dükkanı açmaya hazırlanıyor! Etten sonra kahveyi de altına buladı Sosyetik kasap Nusret Gökçe, kahve dükkanı açmaya hazırlanıyor! Etten sonra kahveyi de altına buladı         
10:18
F.Bahçe istediği golcülerle anlaşamazsa, Papiss Cisse'ye imza attıracak F.Bahçe istediği golcülerle anlaşamazsa, Papiss Cisse'ye imza attıracak         
10:01
İstanbul'un göbeğinde pitbull dehşeti: Köpeği vurun İstanbul'un göbeğinde pitbull dehşeti: Köpeği vurun         
09:58
Eski mesai arkadaşları Fatih Portakal'a sordu: FOX'u bırakmak için 10 milyon dolar aldığın doğru mu? Eski mesai arkadaşları Fatih Portakal'a sordu: FOX'u bırakmak için 10 milyon dolar aldığın doğru mu?         
09:21
Günlük 300 lira yevmiyeyle ağaçtan ağaca atlayarak ekmek parasını kazanıyor Günlük 300 lira yevmiyeyle ağaçtan ağaca atlayarak ekmek parasını kazanıyor         
09:14
Kahramanmaraş'taki dünyanın en saçma binasına 30 milyon liraya talipli çıktı Kahramanmaraş'taki dünyanın en saçma binasına 30 milyon liraya talipli çıktı         
08:58
Cübbeli Ahmet, kız çocuğunu istismar eden sahte şeyh Fatih Nurullah hakkında konuştu Cübbeli Ahmet, kız çocuğunu istismar eden sahte şeyh Fatih Nurullah hakkında konuştu         
23:19
Yeni kredi faiz oranları belli oldu! İşte bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faizleri Yeni kredi faiz oranları belli oldu! İşte bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faizleri         
23:06
İsrail basınının Türkiye analizi Yunanistan'ı üzecek: Orta Doğu'nun bir numaralı askeri gücü oluyor İsrail basınının Türkiye analizi Yunanistan'ı üzecek: Orta Doğu'nun bir numaralı askeri gücü oluyor         
22:05
Ev partisinde virüs paniği yaşayan Buse İskenderoğlu, iç çamaşırsız kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti Ev partisinde virüs paniği yaşayan Buse İskenderoğlu, iç çamaşırsız kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti         
18:55
Eski Süper Lig futbolcusu, silah kaçakçılığından tutuklandı Eski Süper Lig futbolcusu, silah kaçakçılığından tutuklandı         
12:22
Eski futbolcu Selçuk Şahin, havluyla eşinin denizden çıkmasını beklerken kameralara yakalandı Eski futbolcu Selçuk Şahin, havluyla eşinin denizden çıkmasını beklerken kameralara yakalandı         
10:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2020 19:15:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Seçimin ardından Karadağ'da 'hükümet' krizi; siyasi analistler DHA'ya değerlendirmede bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei