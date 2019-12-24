Securitas'a turizmde

Securitas, Türk turizminin en başarılı kurum ve kuruluşlarının ödüllendirildiği QM Awards 2019'da turizm sektörünün "En İyi Outsource Servis Yönetim Şirketi" seçildi.

Securitas'tan yapılan açıklamaya göre, Antalya HotelSu'da düzenlenen törende ödülü, Securitas Türkiye Akdeniz Bölge Müdürü ve Havacılık Segment Lideri Seçkin Özdemir aldı.

Türk turizminin en başarılı kurum ve kuruluşlarının ödüllendirildiği QM Awards 2019'da Securitas Türkiye, turizm sektörünün "En İyi Outsource Servis Yönetim Şirketi" oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Securitas Türkiye Akdeniz Bölge Müdürü ve Havacılık Segment Lideri Özdemir, şirket olarak 4'üncü kez ödüle layık görülmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, "Türk turizminin öncü markalarına sunduğumuz entegre güvenlik çözümlerimiz ile iş ortaklarımızın işlerine katkı sağlamaya ve ek değer yaratmaya devam ediyoruz. Amacımız, dünyanın daha güvenli hale gelmesini sağlamak. Securitas olarak, amacımıza hizmet etmeye ve iş ortaklarımızın en yakın çözüm ortaklarından birisi olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



QM Awards oylama sayfasını 100 bin 254 kişi ziyaret etti

Bu yıl 10. yılını kutlayan ve turizm sektöründe yönetim kalitesinin önemini vurgulamak amacıyla GM Turizm ve Yönetim Dergisi tarafından düzenlenen QM Awards 2019, turizmin en iyilerini 11 dalda 58 kategoride ödüllendirdi. İnternet üzerinden gerçekleşen oylama ile de QM Awards, bu yıl bir rekora imza attı. Oylama sayfasını 100 bin 254 kişi ziyaret etti.



Eskişehir Ticaret Odası, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, KKTC turizminin önde gelen temsilcileri, turizm sektörüne yönelik hizmet veren firmaların yönetim kurulu üyeleri ve tüm turizm paydaşları törende yer aldı.



Ayrıca, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, Antalya İl Kültür Müdürlüğü, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ve QM'in Kurumsal Destekçisi olan Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) yetkilileri de kazananlara ödüllerini takdim etti.



Securitas Türkiye, telekomünikasyondan finansa, havacılıktan madenciliğe, enerji sektöründen endüstriyel tesislere kadar 21 segmente özel güvenlik çözümleri sunarak, 78 ilde, 11 bölge müdürlüğünde, 70 şube müdürlüğü ile 2 bin 500 hizmet noktasında yaklaşık 20 bin çalışanı ile 1000'in üzerinde farklı projede hizmet veriyor.