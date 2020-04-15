Seda Sayan'dan 'Evde kal Muğla' paylaşımı - Son Dakika

MUĞLA'nın Milas ilçesindeki yazlığında kendini izole eden şarkıcı Seda Sayan, koronavirüs salgınına dikkat çekmek için, "Sağlığımız için evde kal Muğla, evde kal Milas" paylaşımında bulundu.

Milas'ın dünyaca ünlü turistlik mahallesi Ören'den bir süre önce ev ve restoran satın alan şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, 'evde kal' mesajı gönderdi. Muğlalılar için bir video paylaşan Sayan, "Sağlımız için evde kal Muğla, evde kal Milas" dedi. Milas Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan video, çok sayıda kişi tarafından izlendi.