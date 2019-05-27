SEDAŞ Çalışanları Yavru Kediyi Hayata Bağladı

SEDAŞ ekibi sahada arıza ihbarını değerlendirerek yaptıkları çalışmadandönerken, yol kenarında bir kedinin araç çarpması ile ayağını sürüyerek yerde hareket etmeye çalıştığını gördüler. SEDAŞ çalışanları hiç tereddüt etmeden durdular ve küçük yavru kedinin tedavisini yaptırmak için hemen SEDAŞ'ın ekip aracınaaldılar.

ÖNCE VETERİNERE,SONRA BAKIMEVİNE GÖTÜRDÜLER

Gebze İlçesi, D-100 yan yolundatrafikte seyir halinde iken başka bir aracın çarpması sonucu yaralandığını belirledikleri yavru kediyi hemen olay yerinden alarak hızlıca veterinere götürdüler. Bacağı kırıldığı anlaşılan küçük kedinin tedavisini yaptırdılar.

Barınmaya muhtaç sokak hayvanlarının kaldığı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait "Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi" yetkililerine teslim edilen yavru kedinin hayati tehlikesinin olmadığı ve kırılan bacağının ise kısa sürede iyileşeceği öğrenildi.